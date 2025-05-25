تكنولوجيا: هاتف Samsung Galaxy S25 Edge يتوفر رسميًا للشراء في كوريا الجنوبية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد الكشف الرسمي عن الهاتف الأسبوع الماضي، بدأت سامسونج بطرح Galaxy S25 Edge للبيع في كوريا الجنوبية، متقدمة بذلك على الأسواق الأخرى التي ستبدأ في استقبال الهاتف اعتبارًا من 30 مايو.

يمكن للمستخدمين في كوريا حاليًا شراء الهاتف من خلال الموقع الرسمي لسامسونج الكوري أو من متاجر البيع بالتجزئة المحلية.

يأتي Galaxy S25 Edge في كوريا الجنوبية بثلاثة ألوان: الفضي، والأزرق، والأسود. ويتوفر بنسختين من حيث الذاكرة، الأولى بسعة 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي بسعر 1,496,000 وون كوري (ما يعادل حوالي 1,095 دولار أو 965 يورو)، والثانية بسعة 12/512 جيجابايت بسعر 1,639,000 وون (أي حوالي 1,200 دولار أو 1,055 يورو).

أما أبرز ما يميز Galaxy S25 Edge فهو تصميمه الأنيق للغاية، حيث يأتي بسُمك 5.8 مم فقط ووزن يبلغ 163 جرامًا. على مستوى المواصفات، يعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Elite، ويضم شاشة LTPO AMOLED بدقة 1440 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما يضم كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 3900 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط.

المصدر