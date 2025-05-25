تكنولوجيا: OnePlus 13s: هاتف رائد مدمج قادم بتضحية في المواصفات أمام OnePlus 13T

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت OnePlus مؤخرًا نيتها إطلاق هاتف OnePlus 13s في يوم 5 يونيو المقبل. هذا الهاتف المدمج والمتميز سيأتي في الغالب كنسخة معاد تسميتها من OnePlus 13T الذي طُرح في الصين الشهر الماضي، إلا أن هناك اختلافين أساسيين سيُميزان الهاتفين.

من جهة إيجابية، سيحصل OnePlus 13s على ترقية ملحوظة في الكاميرا الأمامية مقارنة بـ OnePlus 13T. فبينما يعتمد 13T على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، ستعتمد النسخة الجديدة على كاميرا بدقة 32 ميجابكسل.

ورغم أن دقة العدسة ليست دائمًا العامل الحاسم في جودة الصور، إلا أنه من غير المرجح أن تتفوق كاميرا 13T على نظيرتها في 13s. هذه الترقية ستتيح للهاتف أيضًا تصوير فيديو بدقة 4K بالكاميرا الأمامية، وهي ميزة لم تتوفر في 13T.

في المقابل، تشير التسريبات إلى أن OnePlus 13s سيأتي ببطارية أصغر من تلك الموجودة في 13T. فبينما يتمتع الأخير ببطارية ضخمة بسعة 6260 مللي أمبير، يُتوقع أن يكتفي 13s بوحدة بسعة 5850 مللي أمبير.

ومع أن هذا التراجع قد يبدو سلبيًا، إلا أنه أمر شائع هذا العام مع إطلاق عدد من الأجهزة خارج الصين ببطاريات أصغر. ورغم ذلك، تبقى بطارية 5850 مللي أمبير على جهاز بشاشة بحجم 6.32 بوصة خيارًا مميزًا ورائدًا في فئته.

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