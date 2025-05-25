تكنولوجيا: واشنطن تهدد بفرض رسوم 25% على هواتف أبل وسامسونج المستوردة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن هواتف iPhone المصنّعة خارج البلاد قد تخضع لرسوم جمركية بنسبة 25%، ما لم يتم إنتاجها داخل الولايات المتحدة.

وأوضح ترامب في تصريحاته للصحفيين أن هذه الإجراءات قد تُطبّق أيضًا على شركات أخرى مثل سامسونج، مشيرًا إلى أنه “لن يكون من العدل” استهداف شركة واحدة فقط مثل أبل. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية إدارته لإعادة توطين الإنتاج الصناعي داخل البلاد.

وفي المقابل، أفادت وكالة Reuters أن فرض رسوم جمركية على شركات محددة لا يملك مسارًا قانونيًا واضحًا، ما يعني أن فرض هذه الرسوم قد لا يكون ممكنًا إذا تم توجيهها لشركة بعينها.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ترامب يمكنه استخدام قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (International Emergency Economic Powers Act) لفرض مثل هذه الرسوم.

ومن الجدير بالذكر أن ترامب استخدم في السابق ورقة الرسوم الجمركية للضغط على صناعات أخرى؛ مثل قطاع أشباه الموصلات، بهدف دفعها لإعادة مصانعها إلى الأراضي الأميركية. ومع ذلك، لم تُتخذ حتى الآن قرارات نهائية بهذا الشأن.

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