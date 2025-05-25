مركز الفلك الدولي يعلن تحري هلال ذي الحجة 1446 وتوقعات برؤية الهلال في مناطق واسعة حول العالم

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المهندس محمد شوكت عودة، مدير مركز الفلك الدولي، أن العالم الإسلامي سيبدأ في تحري هلال شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025م.

وأوضح عودة أن رؤية الهلال في هذا اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب في مناطق واسعة من وسط وغرب آسيا ومعظم القارة الإفريقية وأوروبا، بينما ستكون ممكنة بالعين المجردة في أجزاء كبيرة من قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأشار إلى أن احتمال رؤية الهلال من دول العالم الإسلامي يوم الثلاثاء يدعم توقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025 أول أيام شهر ذي الحجة، وأن يتزامن أول أيام عيد الأضحى المبارك مع يوم الجمعة 6 يونيو 2025 في معظم دول العالم الإسلامي.

وفيما يخص وضع الهلال يوم الثلاثاء 27 مايو في بعض المدن العربية والعالمية، بين عودة أن الحسابات الفلكية تُظهر ما يلي:

في جاكرتا، يغيب القمر بعد 9 دقائق من غروب الشمس بعمر 9 ساعات ودقيقتين، ورؤية الهلال هناك غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.

في أبوظبي، يغيب القمر بعد 38 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 13 ساعة و29 دقيقة، وبعده عن الشمس 7.7 درجة.

في مكة المكرمة، يغيب القمر بعد 39 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 14 ساعة و17 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.1 درجة، ورؤية الهلال في أبوظبي ومكة ممكنة فقط باستخدام التلسكوب.

في عمّان والقدس، يغيب القمر بعد 48 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 14 ساعة و46 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.4 درجة.

في القاهرة، يغيب القمر بعد 47 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 14 ساعة و54 دقيقة، وبعده عن الشمس 8.5 درجة.

في الرباط، يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، بعمر 17 ساعة، وبعده عن الشمس 9.9 درجة، مع إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة في عمّان والقدس والقاهرة والرباط، ويحتاج ذلك إلى صفاء جوّي كبير.

وبيّن عودة أن رؤية الهلال تعتمد على عدة عوامل، منها مدة مكث الهلال بعد غروب الشمس وعمره، مشيرًا إلى أن أقل مدة مكث للهلال تم رصده بالعين المجردة كانت 29 دقيقة، وأقل عمر هلال رُصد بالعين المجردة كان 15 ساعة و33 دقيقة، ولكن هذه القيم ليست كافية وحدها للرؤية، إذ تعتمد أيضًا على البعد الزاوي عن الشمس ومستوى صفاء الغلاف الجوي.

ودعا مدير مركز الفلك الدولي المهتمين في جميع أنحاء العالم إلى المشاركة في تحري رؤية الهلال وإرسال نتائج رصدهم عبر موقع المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع للمركز على الإنترنت: www.AstronomyCenter.net، حيث يتم تدقيق ونشر نتائج الرصد بشكل دوري.

كما أرفق المركز خارطة توضح إمكانية رؤية الهلال يوم الثلاثاء 27 مايو 2025 حسب المناطق المختلفة، موضحًا أن: