شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القصة الكاملة للانقطاع العالمي لمنصة X .. وهذا ما تعهد به إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد الملياردير إيلون ماسك بالعودة إلى العمل على مدار الساعة، بعد تعرض منصته الاجتماعية "X" (المعروفة سابقًا باسم تويتر) لعطل عالمي استمر قرابة ساعتين، أمس السبت 24 مايو 2025، وقد تسببت هذه الأزمة في إيقاف الخدمة بالكامل في عدة مناطق حول العالم، وسط حالة من الارتباك بين المستخدمين، وأثارت تساؤلات جديدة حول كفاءة البنية التحتية للمنصة.

تفاصيل القصة في 5 نقاط: 1. انقطاع عالمي واسع النطاق

شهدت منصة X تعطلًا عالميًا مفاجئًا يوم السبت، حيث أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل في الوصول إلى التطبيق والموقع الإلكتروني، وفقًا لمنصة Downdetector، تجاوز عدد الشكاوى 2,200 بلاغ، وشملت الأعطال صعوبة في تسجيل الدخول، وتوقف تحميل التغذية الإخبارية، وحتى انقطاع تام للخدمة على نسختي الهاتف وسطح المكتب.

2. الحريق هو السبب وراء العطل

أكد الفريق الهندسي التابع لـ X عبر حسابه الرسمي على المنصة أن سبب المشكلة يعود إلى “انقطاع في أحد مراكز البيانات”، إلا أن تقريرًا صادرًا عن Wired، نقلًا عن مصادر مطلعة، أشار إلى أن العطل سببه حريق اندلع في مركز بيانات مؤجر لصالح X في مدينة هيلزبورو بولاية أوريجون الأمريكية، ما استدعى تدخل خدمات الطوارئ لاحتواء الحادث.

3. ماسك يعود لـ”النوم في غرف السيرفرات”

في أول تعليق له بعد العطل، أعلن ماسك عن استعداده للعودة إلى العمل المستمر دون انقطاع، قائلاً في منشور على X: “عدت لقضاء 24 ساعة في العمل والنوم في غرف المؤتمرات والسيرفرات والمصانع”، مضيفًا: “يجب أن أكون شديد التركيز على X وxAI وتسلا، بالإضافة إلى إطلاق Starship الأسبوع المقبل”.

4. من السياسة إلى الإدارة التقنية

تأتي تصريحات ماسك بعد فترة من الانشغال السياسي، حيث لعب دورًا استشاريًا غير رسمي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما ساهم في تأسيس ما سُمي بـ”وزارة كفاءة الحكومة”، وهي مبادرة هدفت لتقليص الإنفاق الفيدرالي، لكنها أثارت جدلاً واسعًا بسبب عمليات تسريح الموظفين التي صاحبتها.

5. سلسلة هجمات إلكترونية سابقة

جدير بالذكر أن ماسك كان قد اتهم، في مارس 2025، أطرافًا مجهولة بتنفيذ "هجوم إلكتروني ضخم” على منصة X، بعد سلسلة من الأعطال المتكررة، وقال حينها: "نتعرض لهجمات يومية، لكن هذه المرة استخدم المهاجمون موارد ضخمة. ربما تكون جهة منظمة كبيرة أو حتى دولة وراء ذلك. نحن في طور التتبع".

تعكس تصريحات ماسك الأخيرة مدى حساسية المرحلة التي تمر بها منصاته التقنية، خصوصًا X، في ظل الضغوط التقنية والسياسية المتصاعدة. وبين تعهداته بالتركيز الكامل وسلسلة الأعطال المتتالية، تبقى أعين المستخدمين والمستثمرين تترقب خطواته القادمة.