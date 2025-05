شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب جديد يظهر iPhone 17 Pro بلون ذهبى "Desert Gold" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تسريبات حديثة نشرها الحساب الشهير "Majin Bu" على منصة X (تويتر سابقًا) عن أولى الصور التخيلية لجهاز iPhone 17 Pro بلون "Desert Gold"، وهو اللون الكلاسيكي الذي سبق أن طرحته آبل في إصدارات سابقة واختفى لاحقًا من خيارات الألوان الرسمية.

الصورة التي نُشرت في تغريدة قبل ساعات تُظهر الهاتف الجديد بهيكل تيتانيوم باللون الذهبي الصحراوي، مع تصميم يعكس خطوط آبل الحديثة وعدسات كاميرا بارزة ثلاثية مرتبة في مربع مألوف لمستخدمي أجهزة “Pro”.

وقد علّق الحساب في تغريدته قائلًا: “Want to see Desert Gold again on iPhone 17 Pro?”، في إشارة مباشرة إلى رغبة المستخدمين في عودة هذا اللون الأنيق.

الصورة نُسبت إلى المصمم Aaron Carpenter، المعروف بإبداعاته الواقعية في تصميم النماذج التخيلية المبكرة لأجهزة آبل، وهو ما يعزز مصداقية التسريب رغم عدم وجود تأكيد رسمي من الشركة حتى الآن.

وفي تغريدة أخرى نشرها الحساب ذاته، ظهر مقطع فيديو بعنوان “iPhone 17 Air Bend Test” يُظهر اختبار الثني للجهاز الجديد، مما يفتح النقاش مجددًا حول متانة الجهاز المصنوع من مواد فائقة الخفة مثل التيتانيوم، ومدى مقاومته للضغط اليومي.

ورغم أن آبل لم تُصدر أي بيان رسمي بشأن iPhone 17 حتى الآن، فإن وتيرة التسريبات المتصاعدة تعكس اهتمام المستخدمين والشائعات التي تسبق عادةً إطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون، والذي يُتوقع الإعلان عنه في خريف 2025.

الجدير بالذكر أن لون “Desert Gold” كان من الألوان التي لاقت استحسانًا واسعًا من جمهور آبل عند ظهوره أول مرة في إصدارات سابقة مثل iPhone 6s وiPhone XS، وقد تكون عودته خطوة رمزية نحو الجمع بين الفخامة الكلاسيكية والتقنيات المستقبلية.