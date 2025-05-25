شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح ميزة الدردشة الصوتية لجميع المجموعات: ما الذى تعنيه هذه الخطوة؟ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن تطبيق واتساب عن توسيع نطاق ميزة الدردشة الصوتية لتشمل جميع المجموعات، بصرف النظر عن عدد أعضائها، بعد أن كانت تقتصر سابقًا على المجموعات الكبيرة فقط، وتأتي هذه الخطوة لتسهيل التواصل الصوتي بين أعضاء المجموعات الصغيرة، بأسلوب يشبه غرف الدردشة الصوتية التي اشتهرت بها تطبيقات مثل كلب هاوس.

الميزة الجديدة، التي بدأت بالوصول تدريجيًا لمستخدمي أندرويد وiOS، تتيح ما تسميه واتساب بـ "اللقاء الصوتي" أو "الاستراحة الصوتية"، حيث يمكن لعدد محدود من الأعضاء بدء محادثة صوتية جماعية، تشبه البث الصوتي الخاص "بودكاست صغير" داخل المجموعة.

ومن أبرز مميزات هذه الدردشات أنها لا تُصدر إشعارات أو رنينًا عند بدء المكالمة، ما يمنح المستخدمين حرية الانضمام أو المغادرة في أي وقت دون إزعاج، كما يتم تثبيت واجهة الدردشة الصوتية أسفل نافذة المحادثة لتسهيل التحكم بالمكالمة، ويتاح للأعضاء رؤية من انضم بالفعل إلى الدردشة والانضمام لاحقًا بسهولة.

ويبدو أن واتساب يقتبس بعض عناصر هذه التجربة من منصات مثل إكس Spaces وClubhouse، ويعيد تقديمها بطريقة متكاملة داخل منظومته الخاصة.

كيف تبدأ دردشة صوتية في مجموعة واتساب؟

لتفعيل الميزة، يمكن للمستخدمين سحب نافذة الدردشة من الأسفل لأعلى والضغط مطولًا على صندوق الرسائل داخل المجموعة، لتبدأ المكالمة الصوتية مباشرة.

وقد تم اختبار الميزة على نسخة واتساب على أندرويد، وتعمل بالفعل حتى مع مجموعات صغيرة تضم 3 أعضاء فقط.

ولم توضح واتساب الأسباب المباشرة وراء طرح هذه الميزة حاليًا، لكنها أكدت أن جميع المحادثات الصوتية، شأنها شأن الرسائل والمكالمات الأخرى على التطبيق، محمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف، مما يضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين.