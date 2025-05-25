شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب يرفض تصنيع آيفون خارج أمريكا.. القصة الكاملة في 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت حدة التوترات بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وشركة آبل، بعد تصريحات جديدة مفادها أن أي جهاز آيفون يباع داخل الولايات المتحدة يجب أن يكون مصنعًا على الأراضي الأمريكية، وإلا ستفرض عليه رسوم جمركية قاسية بنسبة 25%، وتأتي هذه التصريحات في وقت تعمل فيه آبل على تعزيز وجودها التصنيعي في الهند، ضمن خطة تنويع سلاسل التوريد العالمية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في القصة:

1 - إنذار مباشر من ترامب إلى تيم كوك: إما التصنيع في أمريكا أو دفع الرسوم

وجه دونالد ترامب تحذيرًا صريحًا للرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، قائلاً إنه لم يعد مقبولًا أن تُصنع أجهزة آيفون خارج الولايات المتحدة، وخصوصًا في الهند، وإنه سيتم فرض رسوم بنسبة 25% على الأجهزة المستوردة. وقال ترامب خلال مؤتمر أعمال في الدوحة: "قلت لتيم كوك: يا صديقي، أسمح لك بجني 500 مليار دولار، ثم أسمع أنك تبني مصانع في الهند؟ لا أريد منك أن تبني هناك، الهند يمكنها أن تعتني بنفسها."

2 - آبل متمسكة بخططها في الهند

حتى الآن، لم تصدر آبل أي رد رسمي على تصريحات ترامب، لكنها أكدت في وقت سابق لمسؤولين في الهند أن استراتيجيتها التصنيعية في البلاد مستمرة دون تغيير، وتعد الهند ركيزة مهمة في سلاسل التوريد العالمية لآبل، بفضل العمالة الماهرة، والحوافز الحكومية ضمن برنامج PLI، والسوق المحلي الكبير، وتكلفة العمالة المنخفضة.

3 - موقف هادئ من الهند

لم تصدر الحكومة الهندية أي بيان رسمي بشأن تصريحات ترامب، إلا أن بعض التقارير الصحفية نقلت عن مسؤولين هنود تأكيدهم على أن الهند أثبتت مكانتها كمركز صناعي تنافسي لشركات التكنولوجيا العالمية، وعلى رأسها آبل.

4 - إنتاج آيفون في الهند يرتفع

تشير الأرقام إلى أن آبل أنتجت نحو 43 مليون جهاز آيفون في الهند خلال العام الماضي، وهو ما يمثل نحو 20% من إجمالي إنتاجها العالمي، ويأتي ذلك ضمن توجه آبل لتقليل الاعتماد على الصين وتوسيع حضورها الصناعي في دول أخرى.

5 - الصورة الأوسع: توتر تجاري متزايد

تصريحات ترامب تأتي في ظل محادثات تجارية أكبر بين واشنطن ونيودلهي، حيث أشار إلى أن الهند عرضت إزالة رسوم بنسبة 100% على السلع الأمريكية، بينما تسعى نيودلهي في المقابل للحصول على إعفاء كامل من رسوم 26% على صادراتها إلى أمريكا، لكن لم تؤكد الهند رسميًا ما ذكره ترامب.