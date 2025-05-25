شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رئيس شركة أنثروبيك: نماذج الذكاء الاصطناعى "بتهلوس" أقل من البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت تقارير أن داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، صرّح بأن نماذج الذكاء الاصطناعي تُصاب بالهلوسة أقل من البشر، ووفقًا للتقرير، أدلى الرئيس التنفيذي بهذا التصريح خلال فعالية "البرمجة مع كلود" الافتتاحية للشركة، وخلال الفعالية، أطلقت شركة الذكاء الاصطناعي، ومقرها سان فرانسيسكو، نموذجين جديدين من كلود 4، بالإضافة إلى العديد من الإمكانيات الجديدة، بما في ذلك تحسين الذاكرة واستخدام الأدوات.

كما أشار أمودي، بحسب التقارير، إلى أنه في حين يحاول النقاد إيجاد عوائق أمام الذكاء الاصطناعي، "فإنهم غائبون تمامًا".

الرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك يُقلل من أهمية هلوسات الذكاء الاصطناعي

أفاد موقع تك كرانش أن أمودي أدلى بهذا التعليق خلال مؤتمر صحفي، حيث كان يشرح أن الهلوسات لا تُشكل عائقًا أمام الذكاء الاصطناعي للوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، ردًا على سؤال من المنشور، ورد أن الرئيس التنفيذي قال: "يعتمد الأمر حقًا على كيفية قياس ذلك، لكنني أظن أن نماذج الذكاء الاصطناعي ربما تُصاب بالهلوسة بدرجة أقل من البشر، لكنها تُصاب بها بطرق أكثر إثارة للدهشة".

وأضاف أمودي أن مُذيعي التلفزيون والسياسيين والأشخاص العاملين في مهن أخرى يرتكبون أخطاءً بانتظام، لذا فإن ارتكاب الذكاء الاصطناعي للأخطاء لا يُنقص من ذكائه، وفقًا للتقرير. ومع ذلك، ورد أن الرئيس التنفيذي أقر بأن استجابة نماذج الذكاء الاصطناعي بثقة واستجابات غير صحيحة تُمثل مشكلة.

في وقت سابق من هذا الشهر، اضطر محامي Anthropic إلى الاعتذار في قاعة المحكمة بعد أن أضاف روبوت الدردشة Claude الخاص بها اقتباسًا غير صحيح في ملف، وفقًا لتقرير بلومبرج. وقعت الحادثة خلال الدعوى القضائية الجارية لشركة الذكاء الاصطناعي ضد ناشري الموسيقى بشأن انتهاك مزعوم لحقوق الطبع والنشر لكلمات ما لا يقل عن 500 أغنية.

في ورقة بحثية نُشرت في أكتوبر 2024، زعمت شركة أمودي أن شركة أنثروبيك قد تُحقق الذكاء الاصطناعي العام (AGI) بحلول العام المقبل، يشير الذكاء الاصطناعي العام (AGI) إلى نوع من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُمكّن من فهم المعرفة وتعلمها وتطبيقها عبر مجموعة واسعة من المهام، وتنفيذ الإجراءات دون الحاجة إلى تدخل بشري.

في إطار رؤيتها، أطلقت أنثروبيك نظامي كلود أوبس 4 وكلود سونيت 4 خلال مؤتمر المطورين. يُقدم هذان النموذجان تحسينات كبيرة في البرمجة، واستخدام الأدوات، والكتابة. حصل كلود سونيت 4 على 72.7% في معيار SWE-Bench، محققًا بذلك تميزًا في كتابة الأكواد البرمجية.