شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت: البرمجة تتطور رغم تسريح 6000 موظف والـ Ai يكتب 30% من الأكواد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يستعد البعض لإعلان نهاية البرمجة في عصر الذكاء الاصطناعي، تُعارض أبارنا تشينابراغادا، كبيرة مسؤولي منتجات التجارب والأجهزة في مايكروسوفت، هذا الرأي بشدة، ففي ظهورها الأخير على بودكاست ليني، رفضت تشينابراغادا فكرة أن علوم الحاسوب أصبحت غير ذات صلة، مُصرةً على أن تعلم البرمجة أصبح أكثر قيمة من أي وقت مضى، حتى مع تغير طريقة البرمجة، يأتي هذا في وقت سرّحت فيه مايكروسوفت 6000 موظف وحثّت مهندسيها على تكثيف استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت تشينابراغادا: "يفكر الكثيرون قائلين: 'لا تُرهقوا أنفسكم بدراسة علوم الحاسوب، وإلا فإن البرمجة قد اندثرت'، وأنا أختلف معهم تمامًا، بل أعتقد أننا لطالما تمتعنا بمستويات أعلى من التجريد في البرمجة"، وأشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحل محل مهندسي البرمجيات، بل أصبح جزءًا من التطور الطبيعي لتطوير البرمجيات، وهو الأحدث في تاريخ طويل من جعل الكود أكثر سهولةً ودقةً.

وأوضحت: "لم نعد نبرمج بلغة التجميع، معظمنا لا يبرمج حتى بلغة سي"، "ثم هناك مستويات أعلى فأعلى من التجريد، لذا، بالنسبة لي، ستكون هناك طرق لإخبار الحاسوب بما يجب فعله، أليس كذلك؟ سيكون الأمر على مستوى تجريد أعلى بكثير، وهو أمر رائع، إنه يُضفي طابعًا ديمقراطيًا على كل شيء".

وأقرت تشينابراغادا بأن الأدوار قد تتغير بمرور الوقت، مشيرةً إلى أن مهندسي الغد قد يعملون كـ"مشغلي برمجيات" أكثر من كونهم مطورين تقليديين، لكنها رفضت فكرة اختفاء المهارات الأساسية لعلوم الحاسوب، وقالت: "سيكون هناك عددٌ هائلٌ من مشغلي البرمجيات، بدلًا من "مهندسي البرمجيات"، ربما سيكون لدينا "مهندسو البرمجيات"، لكن هذا لا يعني عدم فهم علوم الحاسوب، إنها طريقة تفكير، ونموذجٌ عقلي، لذا، أختلفُ بشدة مع مقولة "اندثار البرمجة".

لم يقتصر النقاش على المهندسين، بل تطرقت تشينابراغادا أيضًا إلى الدور المتغير لمديري المشاريع، الذين يشعرون بشكل متزايد بضغط ما يُسمى "التسوية الكبرى" لشركات التكنولوجيا الكبرى - أي التقليص الشامل لمستويات الإدارة الوسطى في شركات التكنولوجيا، ووفقًا لها، فإن مديري المشاريع لن يرحلوا أيضًا، لكنهم سيحتاجون إلى التكيف، إن الطفرة في الأفكار والنماذج الأولية التي يُمكّنها الذكاء الاصطناعي تعني أن على مديري المشاريع صقل مهاراتهم في تنظيم المشاريع.

وقالت: "بمعنىً ما، إذا نظرنا إلى الأمر، سنلاحظ زيادةً هائلةً في عرض الأفكار والنماذج الأولية، وهو أمرٌ رائع"، إنه يُبرز الطموح، ولكنه يُبرز أيضًا الطموح، بمعنى ما، كيف يُمكنك الانطلاق في هذه الأوقات؟ عليك التأكد من أن هذا شيءٌ يتجاوز الصخب.

وأكدت على الأهمية المتزايدة لما أسمته "التذوق والتحرير" - أي القدرة على تصفية الكم الهائل من الإنتاج الإبداعي للعثور على ما هو قيّم حقًا، وأشارت إلى أن هذا التحول بدأ بالفعل يؤثر على كيفية عمل الفرق، فمع انخفاض حاجز الدخول إلى عالم الذكاء الاصطناعي للتجارب السريعة، شهدت تشينابراغادا فرقًا تعتمد بشكل أقل على حراس البوابة الإدارية.

سرّحت مايكروسوفت 6000 موظف

في حين شوهد رئيس مايكروسوفت وهو يتباهى بأن "الذكاء الاصطناعي لن يحل محل مهندسي البرمجيات"، قامت مايكروسوفت قبل يومين بتسريح 6000 موظف، وليس سرًا أن مايكروسوفت كانت من بين أكبر شركات التكنولوجيا الكبرى التي سرّحت آلاف موظفيها.

أثّرت الموجة الأخيرة من عمليات التسريح العالمية على حوالي 6000 موظف، لكن نظرة فاحصة تكشف عن نمط صارخ ومقلق، وفقًا لبيانات داخلية استعرضتها بلومبرغ، كان أكثر من 40% من المُسرّحين في ولاية واشنطن من مهندسي البرمجيات، مما أثار تساؤلات حول مستقبل المبرمجين البشريين في شركة تتبنى الذكاء الاصطناعي بسرعة.

ومن الأمثلة على ذلك جيف هولس، نائب رئيس مايكروسوفت، الذي يُشرف على فريق هندسي يضم 400 شخص، وكما ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن"، شجع هولس مهندسيه على تكثيف استخدامهم للأدوات المُدعّمة بتقنية OpenAI، بهدف توليد ما يصل إلى 50% من أكوادهم البرمجية من خلال الذكاء الاصطناعي، وهو ما يفوق بكثير معيار الشركة المُعتاد الذي يتراوح بين 20 و30%، بعد أسابيع قليلة، طُرِد العديد من هؤلاء المهندسين أنفسهم، التوقيت مُقلق: هل كان هؤلاء المطورون، في الواقع، يُطوّرون الأدوات التي ستُحلّ محلّهم في النهاية؟

كان الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا صريحًا بشأن دور الذكاء الاصطناعي في تحويل الإنتاجية في مايكروسوفت، مُصرّحًا بفخر أنه في بعض المشاريع، أصبح ما يقرب من ثلث أكواد البرمجة الآن مُولّدًا بالذكاء الاصطناعي، ولكن بالنسبة للمهندسين الذين وقعوا في فخّ التسريح، تبدو هذه التطورات أشبه بمُقايضة بين الشركات أكثر منها انتصارًا تكنولوجيًا، على عكس تطمينات تشينابراغادا العلنية بأن أدوار إدارة المشاريع ستبقى آمنة في عصر الذكاء الاصطناعي، لم يسلم منها قرار مايكروسوفت بتسريحهم أيضًا، فقد طال الإضراب موظفي إدارة المنتجات وإدارة البرامج التقنية،وقد تأثرت أيضًا بعض الشركات المشاركة في مبادرات الذكاء الاصطناعي.



