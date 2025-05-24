شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. سكوت كاربنتر يصبح ثاني أمريكي في المدار والان مع تفاصيل الخبر

أصبح رائد فضاء ناسا سكوت كاربنتر رابع أمريكي ينطلق إلى الفضاء وثاني أمريكي يدور حول الأرض، وذلك في مثل هذا اليوم 24 مايو من عام 1962، حيث كان كاربنتر أحد أوائل رواد فضاء ناسا.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان هو الطيار البديل لجون جلين، الذي دار حول الأرض لأول مرة قبل ثلاثة أشهر من هذه المهمة، وكان كاربنتر هو من قال عبارته الشهيرة "بالتوفيق يا جون جلين" خلال تلك الرحلة.

كانت مهمات رائدي الفضاء متشابهة جدًا، إلا أن مهام كاربنتر تضمنت المزيد من التجارب العلمية، حيث انطلق كلاهما على متن صاروخي ميركوري-أطلس من نفس منصة الإطلاق في كيب كانافيرال، وأكملا ثلاث دورات مدارية في أقل من خمس ساعات، لكن أحد الفروقات الكبيرة بين المهمتين كان دقة هبوطهما.

أخطأ جلين هدفه بحوالي 80 كيلومترًا، لكن كاربنتر تجاوزه بحوالي 400 كيلومتر، وانتهى به الأمر طافيًا في المحيط لأكثر من ساعة بينما كانت فرق الإنقاذ تحاول العثور عليه، وقال بعض مسؤولي ناسا إن كاربنتر كان مشتتًا وبدأ استعداداته للهبوط متأخرًا.

واعترف كاربنتر بارتكاب بعض الأخطاء، لكنه عزا أيضًا فشله جزئيًا إلى مشاكل في أجهزة التحكم بالمركبة الفضائية.