شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أول رسالة من صمويل مورس عبر اختراعه "التليجراف" والان مع تفاصيل الخبر

في مثل هذا اليوم 24 مايو عام 1844، أرسل مخترع التلجراف صمويل مورس أول برقية في التاريخ بين واشنطن وبالتيمور، وكانت الرسالة "هذا ما عمل الله".

كان صمويل مورس رسامًا وفنانًا أيضًا، لكنه اشتهر باختراعه جهاز التلجراف الكهربائي والرسالة الأولى، كانت "What hath God wrought" أي "هذا ما عمل الله") وهي عبارة مستوحاة من الكتاب المقدس.

وكان 24 مايو 1844 هو تاريخ مهم في تاريخ الاتصالات، حيث أُطلق جهاز التلغراف الكهربائي في الخدمة ، وتم إرسال الرسالة الأولى بين واشنطن و بالتيمور في الولايات المتحدة ، ومن حيث أهمية الاختراع ساهم التلجراف في تطوير الاتصالات السريعة، مما أثر على العديد من جوانب الحياة، مثل التجارة والسياسة .

ولد صمويل مورس فـى 27 إبريل 1791 فى تشارلستاون بولاية ماساتشوستس، ودرس في أكاديمية فيليبس في أندوفر بولاية ماساتشوستس، ثم التحق بكلية ييل ليدرس الفلسفة الدينية والرياضيات، حيث تخرج بتفوق سنة 1810، وكان مورس يمارس الرسم لتدبير نفقات دراسته .

أما عن سبب تفكيره فى صنع وسيلة اتصال سريعة كان بسبب موقف شخصى حدث له، ففى ذات يوم وبالتحديد عام 1825م، جاءه رجل بريد برسالة من والده مكونة من سطر واحد نصها "زوجتك العزيزة فى مرحلة نقاهة"، فغادر مورس واشنطن على الفور، متوجهاً إلى موطنه نيو هافن ليكتشف أن زوجته قد رحلت وتم دفنها، بعد أن ظل لأيام لا يعلم شيئًا عن مرض زوجته ثم وفاتها بعيداً عنه.