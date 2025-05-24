شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسبة إضاءته تقل إلى 8%.. تعرف على مرحلة القمر في سماء الليل والان مع تفاصيل الخبر

يبلغ عمر القمر 27 يومًا، وهو في مرحلة الهلال المتناقص من دورته القمرية، حيث تبلغ نسبة إضاءته 8% فقط، وتكشف مراحل القمر عن مرور الوقت في سماء الليل، ففي بعض الليالي، عندما ننظر إلى القمر، يكون مكتملًا ومشرقًا؛ وأحيانًا يكون مجرد ضوء فضي، وهذه التغيرات في المظهر هي مراحل القمر.

وفقًا لما ذكره موقع "space"، تقع المراحل الأربع الرئيسية للقمر، وهى (القمر الجديد، الربع الأول، البدر، الربع الأخير) بفارق أسبوع تقريبًا، ويكون البدر في أبهى صوره.

ستكون المرحلة التالية من مراحل القمر في مايو هي "القمر الجديد"، حيث سيحدث ذلك يوم الاثنين 26 مايو، والقمر الجديد هو ما يُسمى "المرحلة غير المرئية للقمر"، وفقًا لوكالة ناسا، لأن جانبه المضاء يكون بعيدًا عن الأرض، أي باتجاه الشمس.

كما أنه أحيانًا، يقع مدار القمر بين الأرض والشمس أثناء مرحلة القمر الجديد، مما يتسبب في حدوث كسوف شمسي، أو ما هو أغرب من ذلك، كسوف كلي للشمس، ولكن نظرًا لأن مدار القمر مائل بالنسبة للأرض، فإن هذا الاصطفاف لا يحدث كل شهر.