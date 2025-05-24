تكنولوجيا: شاومي تتصدر سوق الأجهزة القابلة للارتداء عالميًا في الربع الأول

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شهدت سوق الأجهزة القابلة للارتداء نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تم شحن نحو 46.6 مليون جهاز خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس، وفقًا لتقرير جديد صادر عن Canalys. وقد سجل السوق نموًا سنويًا بنسبة 13%، مدفوعًا بارتفاع الطلب على الأساور الذكية والساعات الذكية، والتي تم دمجها معًا في هذا التقرير.

تصدرت شركة شاومي القائمة عالميًا بعد أن شحنت 8.7 مليون وحدة، محققة حصة سوقية بلغت 19%. وقد ارتفعت شحنات الشركة بنسبة 44% على أساس سنوي، بفضل تحديثها لسلسلتَي Smart Band وWatch، بالإضافة إلى طرح منتجات بأسعار معقولة ضمن سلسلة Redmi. وبرز جهاز Redmi Band 5 كأحد أكثر الأجهزة مبيعًا خلال هذه الفترة.

أما شركة أبل، فقد جاءت في المركز الثاني بشحنات تُقدّر بـ 7.6 مليون وحدة، وحصة سوقية بلغت 16%. وتبعتها هواوي في المركز الثالث بشحنات بلغت 7.1 مليون وحدة، وحصة سوقية وصلت إلى 15%، مدفوعة بالطلب القوي على ساعات Watch GT وWatch Fit.

وفي المركز الرابع، جاءت سامسونج بشحنات وصلت إلى 4.9 مليون وحدة، محققة حصة سوقية قدرها 11%، نتيجة نمو ملحوظ في الأسواق الناشئة. أما شركة Garmin فقد احتلت المركز الخامس بشحنات بلغت 1.8 مليون وحدة، وحصة سوقية بلغت 4%.

كما أجرت Canalys دراسة استقصائية للمستهلكين في أوروبا، كشفت فيها أن السعر وعمر البطارية هما العاملان الأهم عند اتخاذ قرار شراء ساعة ذكية. وجاءت الميزات الصحية واسم العلامة التجارية والتصميم ضمن أبرز العوامل المؤثرة، بينما تراجعت الميزات الرياضية من حيث الأهمية في قرارات الشراء.

وفيما يخص التوقعات المستقبلية، توقعت Canalys أن تظل تكامل الأنظمة والخدمات بعد الشراء من أبرز مجالات التنافس بين العلامات التجارية. كما ستلعب النماذج القائمة على الاشتراكات دورًا محوريًا في تعزيز تفاعل المستخدمين وزيادة عائدات الشركات.

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