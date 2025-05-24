تكنولوجيا: تحديث جديد يصل لساعات Garmin الذكية مع وعود بحل مشاكل تعطل الـ GPS أثناء التمرينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عادت Garmin بتحديث تجريبي جديد لسلسلة Instinct 3، بعد أن كشفت هذا الأسبوع عن تفاصيل تحديثات مايو 2025 التي ينتظرها المستخدمون.

ويبدو أن بعض الميزات الجديدة قد تم دمجها بالفعل ضمن إصدار النظام 9.20، والذي استعرضناه بشكل منفصل في تقارير سابقة.

وكانت Garmin قد أعلنت أن إصدار System Software 9.20 يُنهي رسميًا المرحلة التجريبية (v9.xx beta) لجميع طرازات Instinct 3 AMOLED و Instinct 3 Solar، إلى جانب الإصدار الأرخص Instinct E (المتوفر حاليًا على أمازون بسعر 249.99 دولارًا).

لكن مع إطلاق الإصدار التجريبي 9.21، يبدو أن الشركة قد تسرّعت في إعلان نهاية النسخة التجريبية.

ويصل التحديث الجديد عبر الهواء (OTA) للمستخدمين المشتركين في البرنامج التجريبي، لذلك من المفترض أن يظهر إشعار التنزيل خلال الأيام القليلة القادمة، إن لم يكن قد وصل بالفعل.

وبحسب Garmin، فإن الإصدار 9.21 يهدف إلى إصلاح خلل محتمل قد يؤدي إلى تعطل الساعة أثناء الأنشطة التي تستخدم GPS. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل إضافية حول طبيعة هذا الخلل، لكنها على الأرجح ستقوم بنقل التحديث إلى القناة الرسمية قريبًا، في حال لم يتم اكتشاف أخطاء جديدة خلال اختبارات النسخة التجريبية الحالية.

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