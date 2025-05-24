تكنولوجيا: ساعة Galaxy Watch 8 ستصل بنفس معالج Exynos W1000 المألوف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقترب سامسونج من إطلاق سلسلة Galaxy Watch 8، والمتوقع أن يتم الكشف عنها رسميًا في أوائل شهر يوليو، إلى جانب هواتف Galaxy Z Fold 7 و Z Flip 7. ومع اقتراب الموعد، بدأت تتكشف المزيد من التفاصيل حول الساعة الذكية المرتقبة.

آخر التقارير تشير إلى أن سامسونج ستعتمد من جديد على معالج Exynos W1000 الذي استُخدم في الجيل السابق. ورغم أنه ليس جديدًا، إلا أن المعالج ما زال يُعد من بين الأقوى في عالم الساعات الذكية. فهو يأتي بمعمارية خماسية النوى تتضمن أربعة أنوية Cortex-A55 بسرعة تصل إلى 1.5 جيجاهرتز، ونواة واحدة Cortex-A78 بسرعة 1.6 جيجاهرتز.

ويعمل المعالج مع وحدة رسوميات Mali-G68 MP2، وذاكرة LPDDR5 سريعة، وتم تصنيعه بتقنية 3 نانومتر GAA عالية الكفاءة.

من جهة أخرى، تُشير التسريبات إلى أن سامسونج ستُعيد تقديم إصدار Watch 8 Classic ضمن السلسلة الجديدة، والذي ظهر مؤخرًا في صور مسرّبة تُظهر تصميمًا جديدًا لإطار الساعة يُعرف باسم “squircle” (مزيج بين المربع والدائرة)، وهو تصميم يُشبه إلى حد كبير ساعة Galaxy Watch Ultra. ويبدو أن الإصدار العادي والكلاسيكي سيشتركان في نفس تصميم الهيكل.

أما بالنسبة للمواصفات المتوقعة لإصدار Watch 8 Classic، فمن المحتمل أن تأتي بحجم 46 أو 47 ملم، مع شاشة بقياس 1.5 بوصة. وتشير الأبعاد المُسرّبة إلى أنها ستبلغ حوالي 46 × 46.5 × 14.2 ملم.

من المتوقع أيضًا أن تحتوي الساعة على بطارية بسعة 450 مللي أمبير، وأن تعمل بواجهة One UI 8 Watch المبنية على نظام Wear OS 6.

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