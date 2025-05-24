علوم وتكنولوجيا

عطل مفاجئ يضرب منصة "إكس"

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عطل مفاجئ يضرب منصة "إكس"

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بغداد - ياسين صفوان - وتصدرت شكاوى المستخدمين مواقع التتبع التقنية، حيث أشار الآلاف إلى مواجهتهم مشكلات في تصفح المنشورات أو تحميل المحتوى، فيما لم تُصدر الشركة المالكة، التابعة لإيلون ماسك، أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح أسباب هذا الانقطاع أو مدته المتوقعة.

ويأتي هذا العطل ضمن سلسلة اضطرابات تقنية شهدتها المنصة مؤخرًا، منذ انتقال ملكيتها وتغيير سياسات التشغيل والبنية التقنية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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