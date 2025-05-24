انت الان تتابع خبر عطل مفاجئ يضرب منصة "إكس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتصدرت شكاوى المستخدمين مواقع التتبع التقنية، حيث أشار الآلاف إلى مواجهتهم مشكلات في تصفح المنشورات أو تحميل المحتوى، فيما لم تُصدر الشركة المالكة، التابعة لإيلون ماسك، أي بيان رسمي حتى الآن لتوضيح أسباب هذا الانقطاع أو مدته المتوقعة.



ويأتي هذا العطل ضمن سلسلة اضطرابات تقنية شهدتها المنصة مؤخرًا، منذ انتقال ملكيتها وتغيير سياسات التشغيل والبنية التقنية.