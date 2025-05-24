شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل عالمي يضرب تطبيق X يؤثر على آلاف المستخدمين حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعطل تطبيق إيلون ماسك X لدى عشرات الآلاف من المستخدمين في عدد من دول العالم اليوم السبت، وفقًا لموقع Downdetector لتتبع الأعطال.

ووفقًا لموقع Downdetector، الذي يتتبع الأعطال من خلال جمع تقارير الحالة من عدة مصادر، بلغ عدد حالات الإبلاغ عن مشاكل في منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 25 ألف حالة حتى الساعة 8:39 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة .

ويواجه آلاف المستخدمين صعوبة في الوصول إلى بعض صفحات X، بالإضافة إلى مشاكل في التطبيق وصفحة تسجيل الدخول، ويأتي هذا بعد يومين من انقطاع الخدمة الذي شهدته X مساء الخميس، والذي منع المستخدمين من استخدام التطبيق لعدة ساعات.

عند محاولة تحميل منشورات جديدة، المعروفة سابقًا باسم التغريدات، يتلقى المستخدمون رسالة خطأ تنص على: "حدث خطأ ما.. حاول إعادة التحميل".