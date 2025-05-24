شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوراكل تسعى لشراء رقائق إنفيديا بقيمة 40 مليار دولار لمركز بيانات OpenAI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة فاينانشال تايمز أن شركة أوراكل ستشتري رقائق إنفيديا بقيمة 40 مليار دولار أمريكي لمركز بيانات OpenAI الأمريكي، وستنفق أوراكل حوالي 40 مليار دولار أمريكي على رقائق إنفيديا عالية الأداء لتشغيل مركز بيانات OpenAI الأمريكي الجديد.

ويُعد مركز البيانات، الواقع في أبيلين بولاية تكساس، جزءًا من مشروع ستارغيت الأمريكي، الذي تقوده كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في البلاد، بهدف تعزيز مكانة أمريكا في صناعة الذكاء الاصطناعي في ظل المنافسة العالمية المحتدمة، وأفاد التقرير، نقلاً عن عدة أشخاص مطلعين على الأمر، أن شركة أوراكل ستشتري حوالي 400 ألف رقاقة من أقوى رقائق GB200 من إنفيديا، وستؤجر قوة الحوسبة الخاصة بها لشركة OpenAI.

ومن المتوقع أن يبدأ مركز البيانات العمل بكامل طاقته بحلول منتصف العام المقبل، وقد وافقت أوراكل على استئجار الموقع لمدة 15 عامًا، وفقًا للتقرير، وأضاف تقرير فاينانشال تايمز أن بنك جي بي مورجان قدّم الجزء الأكبر من تمويل الدين عبر قرضين بلغ مجموعهما 9.6 مليار دولار، بينما استثمر مالكا الموقع، كروزو وشركة الاستثمار الأمريكية بلو آول كابيتال، حوالي 5 مليارات دولار نقدًا.

وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن هواوي الصينية تُطوّر شريحة ذكاء اصطناعي جديدة، سعيًا لمنافسة إنفيديا، وسيساعد مركز البيانات شركة OpenAI على تقليل اعتمادها على مايكروسوفت، أكبر داعميها، حيث تجاوز طلب الشركة المُصنّعة لتقنية ChatGPT على الطاقة ما تستطيع مايكروسوفت توفيره.

وبالنسبة لأوراكل، يُمثّل مركز البيانات وستارجيت فرصةً للشركة لتعزيز قدراتها في الحوسبة السحابية ومواكبة رواد السوق، مايكروسوفت وأمازون وجوجل، وتشارك OpenAI وOracle وNvidia أيضًا في مشروع Stargate في الشرق الأوسط، حيث سيتم إنشاء مركز بيانات ضخم جديد للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، ومن المرجح أن يستخدم أكثر من مائة ألف شريحة من Nvidia، وسيبدأ تشغيل المرحلة الأولى من مركز البيانات في الإمارات العربية المتحدة عام 2026.



