شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاليفورنيا تقاضى الحكومة الفيدرالية بعد إلغاء مجلس الشيوخ قاعدة المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد ولاية كاليفورنيا لمقاضاة الحكومة الفيدرالية لاستعادة حقها في تحديد معايير انبعاثات المركبات، بحسب ما صرح به روب بونتا المدعي العام للولاية فى بيان لموقع TechCrunch .

وقال البيان، صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتًا مقابل 44 صوتًا لإلغاء إعفاء كان يسمح لولاية كاليفورنيا بوضع معايير أكثر صرامة لتلوث الهواء للمركبات، وقد حصلت الولاية على إعفاءات أكثر من 100 مرة منذ أن منحت القوانين الفيدرالية هذا الحق قبل نحو 50 عامًا.

وقال بونتا: "إن استغلال قانون مراجعة الكونجرس لمهاجمة إعفاءات كاليفورنيا ليس إلا جزءًا آخر من الحملة الحزبية المتواصلة ضد جهود كاليفورنيا لحماية الجمهور والكوكب من التلوث الضار".

وأضاف: "كما ذكرنا سابقًا، فإن هذا الاستخدام المتهور لقانون مراجعة الكونجرس غير قانوني، ولن تقف كاليفورنيا مكتوفة الأيدي".

وتتبع 16 ولاية أخرى، بالإضافة إلى مقاطعة كولومبيا، معايير كاليفورنيا للانبعاثات، وقد طبّق معظمها إلغاءً تدريجيًا لمركبات الوقود الأحفوري.

وألغت تصويتات أخرى في مجلس الشيوخ الإعفاءات التي سمحت لكاليفورنيا بوضع معايير انبعاثات أكثر صرامة للمركبات المتوسطة والثقيلة.

في الواقع، يُعدّ إلزام كاليفورنيا للسيارات الكهربائية معيارًا خالٍ من الانبعاثات وبدءًا من عام 2026 كان من المقرر أن تبدأ الولاية في فرض زيادة مبيعات السيارات وشاحنات الركاب عديمة الانبعاثات حتى عام 2035 ، حينئذٍ سيُلزم مصنعو السيارات ببيع المركبات عديمة الانبعاثات فقط.

وحاليًا، هناك تقنيتان مؤهلتان: خلايا وقود الهيدروجين والمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات ، ونظرًا للصعوبات المتزايدة التي واجهتها شبكات خلايا الوقود وتزويد الهيدروجين بالوقود، سرعان ما أصبحت المركبات الكهربائية هي الحل الأمثل لتحقيق هدف كاليفورنيا لعام 2035.

وفى العام الماضي، بلغت نسبة المركبات الخفيفة الجديدة في كاليفورنيا 25.3%، وكانت جميعها تقريبًا مركبات كهربائية ، ويشترط قرار الولاية أن تكون 35% من المبيعات الجديدة مركبات كهربائية عديمة الانبعاثات بحلول عام 2026، وهو أمرٌ وصفه مصنعو السيارات بأنه "مستحيل".

ومن المتوقع أن يظل نمو مبيعات السيارات الكهربائية في كاليفورنيا ثابتًا في عام 2024، على الرغم من اختلاف السنوات السابقة، مع ارتفاع الحصة من 7.8% في عام 2020 إلى 25% في عام 2023.

في السابق، كان المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، "مستعدًا" لجهود الجمهوريين لإلغاء إعفاء الانبعاثات عبر قانون مراجعة الكونجرس ، وصرح لصحيفة بوليتيكو في أوائل مارس : "لا نعتقد أن هذا استخدام مناسب لقانون مراجعة الكونجرس، ونحن مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا استُخدم ظلمًا".