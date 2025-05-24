تكنولوجيا: سلسلة RedMagic 10S Pro تدعم محاكي ألعاب ويندوز مدمج لأول مرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد RedMagic لإطلاق سلسلة هواتفها المخصصة للألعاب 10S Pro، والتي كشفت التسريبات الرسمية عن بعض مواصفاتها البارزة مؤخرًا.

ستأتي السلسلة الجديدة ببطارية ضخمة بسعة 7500 مللي أمبير، مع دعم لشحن سريع بقوة 120 واط، وهو ما يجعلها مناسبة لجلسات اللعب الطويلة. كما أكدت الشركة أن الهاتف سيقدم نسبة شاشة إلى جسم تبلغ 95.3%، لتوفير تجربة بصرية غامرة أثناء اللعب.

الأبرز في الإعلان الأخير من RedMagic هو تأكيدها أن هواتف 10S Pro ستأتي مزوّدة بمحاكي ألعاب حاسوب (Windows) مدمج. ورغم أن التفاصيل لا تزال محدودة، إلا أن التطبيق يبدو مشابهًا لتطبيق Winlator المعروف، الذي يُستخدم لتشغيل ألعاب ويندوز على نظام أندرويد.

ولم تكن RedMagic أول من تبنّى هذه الفكرة في السوق الصينية. فقد كشفت شاومي مطلع عام 2025 عن أداة WinPlay، التي تعتمد على بنية افتراضية ثلاثية الطبقات لتشغيل ألعاب الحاسوب، بما في ذلك دعم منصة Steam، مما يتيح للمستخدمين تشغيل مكتبة ألعابهم مباشرة على أجهزة أندرويد.

لكن يبدو أن دمج المحاكي في RedMagic 10S Pro سيكون أكثر طموحًا، خاصة وأن السلسلة الجديدة ستعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite Leading Version، وهو إصدار مخصص بترددات أعلى من النسخة العادية.

وسيعمل المعالج مع نظام تبريد نشط للحفاظ على الأداء أثناء جلسات اللعب المكثفة، ما قد يتيح تشغيل عدد من ألعاب الحاسوب بإطارات مقبولة.

إضافة إلى ذلك، ستضم السلسلة شريحة R3 Pro المطوّرة داخليًا، والتي تهدف إلى تعزيز الأداء الرسومي وتجربة اللعب بشكل عام. ومن المتوقع الكشف عن مزيد من التفاصيل حول محاكي ألعاب ويندوز المدمج قبل الإطلاق الرسمي في 26 مايو 2025.

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