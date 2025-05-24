تكنولوجيا: شاومي تطلق Pad 7 Ultra عالميًا مع حلقة Xring O1… لكن عبر الاستيراد فقط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي مؤخرًا أول دفعة من الأجهزة التي تعمل بشريحة Xring O1 الجديدة، وكان من أبرزها جهاز Pad 7 Ultra اللوحي الرائد. هذا الجهاز يأتي كمنافس قوي لأجهزة التابلت المزودة بشرائح Snapdragon 8 Elite و Dimensity 9400، إلا أن شاومي لا تخطط حاليًا لطرحه في الأسواق العالمية رسميًا.

مع ذلك، يمكن للمستخدمين حول العالم المهتمين بالأجهزة الحصرية للسوق الصيني شراء الجهاز عبر متجر Giztop، الذي يوفّره بسعر يبدأ من 999 دولارًا للإصدار الأساسي الذي يأتي مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين.

أما النسخة الأعلى، التي تحتوي على 16 جيجابايت من الذاكرة و1 تيرابايت من السعة التخزينية، فتُباع مقابل 1199 دولارًا.

للمقارنة، أُطلق الإصدار الأساسي من الجهاز في الصين بسعر 5699 يوان صيني (حوالي 791 دولارًا)، بينما نُسخة الـ 1 تيرابايت جاءت بسعر 7399 يوان صيني (حوالي 1027 دولارًا). ورغم أن الأسعار على Giztop أعلى قليلًا، إلا أنها تظل مقبولة نسبيًا مقارنة بأسعار الإطلاق الرسمية في الصين.

ومع ذلك، هناك بعض النقاط المهمة التي يجب الانتباه لها قبل استيراد نسخة صينية من الجهاز. فرغم توفر اللغة الإنجليزية في النظام، إلا أن الجهاز يأتي محمّلًا ببعض التطبيقات الخاصة بالسوق الصيني.

كذلك، تختلف نسخة النظام (HyperOS) الصينية عن النسخة العالمية، ولا تتضمن خدمات جوجل بشكل افتراضي.

عامل آخر لا يقل أهمية هو الضمان. فرغم أن Giztop يوفر سياسة ضمان خاصة به، إلا أنها ليست مريحة أو مرنة مثل الضمان الرسمي الذي تقدمه شاومي في الأسواق العالمية.

أما من حيث المواصفات، فيتميز Xiaomi Pad 7 Ultra بشاشة AMOLED بحجم 14 بوصة، وكاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 12000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط (وتدعم أيضًا بنك الطاقة Anker 737 24K بقوة 140 واط، المتوفر حاليًا بسعر 109.99 دولارًا على أمازون).

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