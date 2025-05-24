شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق أقمار ستارلينك من قاعدة قوة الفضاء فى كاليفورنيا والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت سبيس أكس دفعة من أقمار ستارلينك الصناعية من كاليفورنيا، وهي الأولى من بين ثلاث عمليات إطلاق لستارلينك خلال الفترة بين الجمعة والأحد، حيث أطلق صاروخ فالكون 9 مهمة ستارلينك 11-16 التابعة لسبيس إكس من قاعدة قوة الفضاء "فاندنبرج الفضائية".

وفقا لما ذكره موقع "space"، بدأت مجموعة أقمار ستارلينك الصناعية الـ 23 رحلتها إلى مدار أرضي منخفض (LEO) على متن معزز المرحلة الأولى من فالكون 9، المُسمى B1075، وكان هذا الإطلاق الثامن عشر لمعزز المرحلة الأولى من B1075، والذي دعم 14 مهمة ستارلينك سابقة.

انقطعت محركات ميرلين التسعة في المرحلة النهائية من B1075 بعد حوالي دقيقتين ونصف من انطلاقها، تبعها في وقت قصير انفصال المعزز عن المرحلة العليا من الصاروخ، وبعد حوالي 8.5 دقائق من الإقلاع، هبط الصاروخ المعزز بسلام على متن سفينة سبيس إكس المسيرة " المتمركزة في المحيط الهادئ، ويُعدّ هذا الهبوط الناجح رقم 450 لصاروخ فالكون 9.

واصلت المرحلة العليا من الصاروخ رحلتها نحو مدار أرضي منخفض (LEO) حاملةً 23 قمرًا صناعيًا من ستارلينك، حيث أُطلقت من مُحوّل الحمولة الخاص بالصاروخ بعد حوالي ساعة من انطلاقه.

سينتقل كل قمر صناعي إلى مدارات أكثر تحديدًا ضمن كوكبة ستارلينك العملاقة خلال الأيام القليلة القادمة، وتتكون شبكة ستارلينك التابعة لسبيس إكس من أكثر من 7000 قمر صناعي عامل، والعدد في ازدياد.

وتعمل هذه الأقمار في مجملها ضمن شبكة توفر تغطية شاملة تغطي جميع أنحاء الكوكب تقريبًا، وتوفر ستارلينك للمستخدمين اتصالاً بالإنترنت عالي السرعة من أي مكان يمكنهم فيه توجيه جهاز استقبال ستارلينك نحو السماء باستثناء القطبين.