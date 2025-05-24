شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لجنة التجارة الفيدرالية تتخلى عن قضيتها ضد صفقة مايكروسوفت مع Activision Blizzard والان مع تفاصيل الخبر

أسقطت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) رسميًا قضيتها ضد استحواذ مايكروسوفت على شركة أكتيفيجن بليزارد ، وكانت اللجنة قد أصدرت أمرًا برفض شكواها ، بعد أيام قليلة من خسارتها استئنافًا للحصول على أمر قضائي أولي يمنع مايكروسوفت من إتمام عملية الاستحواذ.

ذكرت لجنة التجارة الفيدرالية فى ملفها : "قررت اللجنة أن المصلحة العامة تقتضي رفض الدعوى الإدارية في هذه القضية ، ويُنهي هذا الملف معركة لجنة التجارة الفيدرالية لعرقلة صفقة مايكروسوفت البالغة قيمتها 68.7 مليار دولار، بعد عامين تقريبًا من سعيها للحصول على أمر تقييدي مؤقت وأمر قضائي من محكمة مقاطعة فيدرالية أمريكية.

وفازت مايكروسوفت بمعركتها أمام لجنة التجارة الفيدرالية لشراء أكتيفجن بليزارد في يوليو 2023، وتمت الصفقة بعد عدة أشهر في أكتوبر ، أي بعد عامين تقريبًا من الإعلان الأول عن الاستحواذ .

وكانت لجنة التجارة الفيدرالية قد استأنفت الحكم قبل عامين تقريبًا، لكن هيئة محكمة الاستئناف أيدت رفض أمر قضائي في وقت سابق من هذا الشهر .

ويقول براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ورئيسها: "قرار اليوم انتصارٌ للاعبين في جميع أنحاء البلاد وللمنطق السليم في واشنطن العاصمة ، نحن ممتنون للجنة التجارة الفيدرالية لإعلانها اليوم".