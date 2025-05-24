شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا يستخدمون الذكاء الاصطناعى خلال مكالمات الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

لجأ الرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا الى استخدام شخصيات الذكاء الاصطناعي لتحل محل أنفسهم في مكالمات الأرباح.

وعرضت شركة كلارنا، التي تُقدم خدمة الشراء الفوري والدفع لاحقًا، نسخة الذكاء الاصطناعي للرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك سيباستيان سيمياتكوفسكي في فيديو مدته 83 ثانية حول نتائج الربع الأول من عام 2025 ، وفقًا لما أوردته تك كرانش ، ويصف الفيديو أن "أفاتار الذكاء الاصطناعي" الخاص به يعرض النتائج، ويبدأ الفيديو بقوله: "أنا، أو بالأحرى، أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بي".

وسبق لشركة كلارنا أن أعربت عن رأيها الصريح حول كيفية استخدامها للذكاء الاصطناعي في أعمالها، حيث صرّح سيمياتكوفسكي لشبكة CNBC ، بأن الشركة قلّصت عدد موظفيها جزئيًا نتيجةً لاستثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الشركة نسخةً من سيمياتكوفسكي مُدمجةً بالذكاء الاصطناعي لمشاركة الأرباح.

واستخدم إريك يوان، الرئيس التنفيذي لشركة زووم، نسخةً من نفسه بتقنية الذكاء الاصطناعي في مكالمة أرباح الشركة للربع الأول من عام 2026.

وقال يوان في مقطع فيديو : "اليوم، أستخدم صورنا الرمزية المخصصة لتطبيق Zoom Clips مع AI Companion لمشاركة جزء من تقرير الأرباح".

وأضاف: "أفخر بكوني من أوائل الرؤساء التنفيذيين الذين استخدموا صورةً رمزيةً في مكالمة أرباح"، في الزاوية العلوية اليمنى من الفيديو، تظهر رسالة تقول "تم إنشاؤها باستخدام Zoom AI Companion".

وحضر يوان البشري فقرة الأسئلة والأجوبة المباشرة ، وقال وهو يُجيب على السؤال الأول: "أنا معجبٌ جدًا بشخصيتي المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وأعتقد أننا سنستمر في استخدامها، و أؤكد لك أنني معجبٌ بهذه التجربة كثيرًا" ، ربما لا يكون هذا مُستغربًا من شخصٍ يُريد "توائم رقمية" لحضور الاجتماعات نيابةً عنه.