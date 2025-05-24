شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى آيفون.. طريقة تسجيل الصوت داخل تطبيق الملاحظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني بعض المستخدمين من أزمة تسجيل الصوت ونسخه على iPhone، و قبل نظام iOS 18، كان نسخ الصوت على أجهزة iOS أمرًا صعبًا للغاية.

ويتضمن عدة عمليات، ومع ذلك، مع تحديث iOS 18، أصبح بإمكان المستخدمين تسجيل الصوت ونسخه بسهولة في تطبيق الملاحظات بسلاسة، و مع ذلك، يجهل العديد من مستخدمي iPhone هذه الميزة، حيث لا تزال مخفية حتى يتم التعرف على العملية.

وإذا كنت لا تعرف هذه الميزة، فقد أعددنا دليلاً خطوة بخطوة للمستخدمين لتسجيل ونسخ الصوت في تطبيق الملاحظات على هواتف iPhone 12 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى ذلك.

يُمكّن تطبيق Voice Memo المستخدمين أيضًا من نسخ النص المنقول لمستندات أخرى، ولكيفية تسجيل الصوت في تطبيق الملاحظات اتبع الخطوات لتسجيل الصوت في تطبيق الملاحظات ونسخه للاستخدام لاحقًا:

1. افتح تطبيق الملاحظات على هاتف iPhone.

2.انقر على أيقونة المرفقات ثم انقر على "تسجيل الصوت"

3. انقر ببساطة على الزر الأحمر لبدء التسجيل.

4.بعد انتهاء التسجيل، انقر على الرمز ذي الفواصل المقلوبة وسيُزوَّدك النص المكتوب.

ويرجى ملاحظة أن النسخ يدعم اللغات الإنجليزية، والإسبانية، والبرتغالية، والإيطالية، والفرنسية، والألمانية، واليابانية، والكورية، والصينية المبسطة، والصينية التقليدية.

وبدلاً من ذلك، إذا سجلت الصوت على تطبيق المذكرات الصوتية، فما عليك سوى نسخ الصوت المنقول ولصقه في تطبيق الملاحظات.

وداخل التطبيق، يمكن للمستخدمين إجراء تغييرات وتصحيحات على النص لتحسين النسخ، لذلك، قد يكون تسجيل محاضراتك الصفية، ومقابلاتك، واجتماعاتك، وغيرها على تطبيق الملاحظات مفيدًا يوميًا.