شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تختبر صور انستجرام ثلاثية الأبعاد القادمة إلى سماعات Meta Quest والان مع تفاصيل الخبر

بدأت شركة ميتا فى اختبار عرض الصور ثلاثية الأبعاد على انستجرام إذا كنت تبحث فى موجزك على سماعة الرأس Meta Quest VR.

وبفضل خوارزمياتنا لتوليف المشاهد بالذكاء الاصطناعي، يُمكننا تحويل الصور الحالية التي تظهر في خلاصة إنستجرام دون الحاجة إلى كاميرات ثلاثية الأبعاد ، كما ذكرت ميتا في منشور على مدونتها "هذا يعني أن الصور المسطحة التي لم تُلتقط في الأصل بتقنية ثلاثية الأبعاد ستُحوّل تلقائيًا إلى صيغة تُضفي على الصور ثنائية الأبعاد إحساسًا بالعمق عند عرضها على Quest."



ويبدأ الاختبار هذا الأسبوع ، وتقول ميتا: "لن يتمكن الجميع من الوصول إلى صور إنستجرام ثلاثية الأبعاد على Quest، حتى إذا كنت ضمن مجموعة الاختبار، فقد لا تتمكن من رؤيتها فورًا"، وهذه ليست المرة الأولى التي تُجرب فيها ميتا الصور ثلاثية الأبعاد، فقد أطلقت الشركة ميزة الصور ثلاثية الأبعاد على فيسبوك عام 2018 .

ويُطرح اختبار الصور ثلاثية الأبعاد في إنستجرام ضمن تحديث Meta Quest الإصدار 77، والذي يتضمن مجموعة من الميزات الأخرى ، من أبرزها وهي قيد الاختبار أيضًا ميزة Navigator، التي تصفها Meta بأنها "موقع جديد لألعابك وتطبيقاتك، وأصدقائك، وإشعاراتك، وإعدادات النظام الأساسية، والمزيد على Quest".

ويمكنك الوصول إلى Navigator بالضغط على زر Meta أو Oculus على وحدة التحكم اليمنى ، ويتيح لك الوصول إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا، كما يمكنك تثبيت ما يصل إلى 10 عناصر لتسهيل الوصول إليها .

ويضيف تحديث v77 أيضًا دعمًا تجريبيًا لأجهزة الصوت منخفضة الطاقة Bluetooth، ويتيح لك تحديد نافذة يمكنها متابعتك أثناء تحركك، ويجمع بين Meta Quest Link والبث وسطح المكتب البعيد في تطبيق كمبيوتر شخصي واحد، Horizon for PC .