شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ديزنى تقاضى يوتيوب بسبب استقطابها أحد كبار المسؤولين التنفيذيين فى مجال الإعلام والرياضة والان مع تفاصيل الخبر

رفعت ديزنى دعوى قضائية ضد يوتيوب وجاستن كونولى الرئيس التنفيذى السابق لها ، وذلك بعد أن أعلنت يوتيوب استعدادها لبث مباراة افتتاحية حصرية لدوري كرة القدم الأمريكية مجانًا في الخامس من سبتمبر المقبل وقامت بتعيين كونولى لديها.

وقالت ديزنى، إنه كان يقود فريق التفاوض على تجديد ترخيص ديزني مع يوتيوب.

وكان مؤخرًا يدير خدمات البث وشبكات الوسائط الخطية في ديزني، وسيتولى منصب الرئيس العالمي الجديد لقسم الإعلام والرياضة في يوتيوب، وفقًا لما أوردته بلومبرج ، وبعد أكثر من 20 عامًا في ديزني وESPN، سيدير ​​علاقة يوتيوب بشركات الإعلام التي توزع المحتوى على YouTube TV، بالإضافة إلى قيادة تغطيتها المباشرة للأحداث الرياضية.

كما ذكرت بلومبرج لأول مرة الدعوى المرفوعة أمس في المحكمة العليا في كاليفورنيا، حيث تزعم ديزني أن يوتيوب حث كونولي على خرق عقد عمل مدته ثلاث سنوات بدأ في يناير وكان من شأنه أن يبقيه هناك كمسؤول تنفيذي حتى خيار الإنهاء المبكر في الأول من مارس 2027 ، وغادر كونولى ديزني الأسبوع الماضي ، قبل أشهر فقط من إطلاق خدمة البث المستقلة ESPN هذا الخريف .

في المقابل أصبح يوتيوب قوة متنامية في مجال البث المباشر للأحداث الرياضية، حيث استقطبت خدمة البث التلفزيوني المباشر أكثر من 8 ملايين مشترك، وستضيف باقة NFL Sunday Ticket في عام 2023 ، وستُطلق المنصة أيضًا في وقت سابق من هذا العام، وكشف يوتيوب أنه أصبح أكثر شعبية على أجهزة التلفزيون مقارنةً بالهواتف الذكية.

كما زادت شركات البث الأخرى من تركيزها على الرياضة مؤخرًا، حيث تستعد أمازون لبث مباريات الدوري الأميركي للمحترفين NBA و Inside the NBA في الموسم المقبل ، والعلاقة الوثيقة التي تربط شركة آبل بدوري البيسبول الرئيسي ودوري كرة القدم الأميركي MLS، بالإضافة إلى بث Netflix لمباريات الدوري الوطني لكرة القدم الأميركية NFL وغيرها من الأحداث.