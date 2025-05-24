شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تختبر مسبارها لجمع عينات من قمر المريخ قبل إطلاقه فى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تجري اليابان حاليا سلسلة من الاختبارات على مركبتها الفضائية Martian Moons eXploration (MMX) قبل إطلاقها إلى المريخ العام المقبل.

MMX هى مهمة معقدة لجمع عينات من القمر فوبوس وتوصيلها إلى الأرض لحل لغز أصل

القمر المريخى الصغير.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) في 15 مايو عبر قناتها الرسمية للمهمة على منصة التواصل الاجتماعي X، أن المركبة الفضائية تم وضعها في غرفة مفرغة من الهواء لاختبار جاهزيتها للفضاء العميق.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) أن "مسبار MMX يخضع لاختبار الفراغ الحراري، حيث يتم وضع المركبة الفضائية في غرفة فراغية حيث تحاكي البيئة الفضاء الخارجي ويتم فحص تشغيل كل أداة على متن المركبة".

وتظهر الصورة وحدتي العودة والاستكشاف للمركبة الفضائية، بينما تظهر مركبة IDEFIX الصغيرة التابعة لـ MMX في المنتصف، مُثبتةً على وحدة الاستكشاف ، وطُوِّرت مركبة IDEFIX، التي يبلغ وزنها 25 كيلو جرامًا، من قِبل المركز الألمانى للفضاء (DLR) ووكالة الفضاء الفرنسية، المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES).

الهدف الرئيسي من مهمة استكشاف المريخ (MMX) هو تحديد ما إذا كان فوبوس والقمر المرافق الأصغر ديموس كويكبين تم أسرهما، أم تشكلا من شظايا اندفعت إلى مدار المريخ بعد اصطدام هائل به ، كما تهدف المهمة إلى تقديم رؤى جديدة حول تاريخ الكوكب الأحمر وتكوين الكواكب بشكل عام في النظام الشمسي الأوسع .

ومن المقرر إطلاق MMX على متن الصاروخ الياباني الرائد H3 من مركز تانيجاشيما الفضائي خلال نافذة الإطلاق المريخية التالية، في نوفمبر وديسمبر 2026، وكان من المقرر في وقت سابق إطلاقه في نافذة الإطلاق السابقة في عام 2024، ولكن تم تأجيل ذلك بسبب مشاكل في صاروخ H3.

ومن المقرر أن تصل مركبة MMX إلى مدار المريخ عام 2027 لبدء رسم خرائط قمري فوبوس ودييموس وتحليلهما ، والبحث عن موقع هبوط، ثم ستهبط مركبة MMX على فوبوس عام 2029 لجمع حوالي 10 جرامات من العينات ، ومن المتوقع أن تُنقل هذه العينات إلى الأرض عام2031 .