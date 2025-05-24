شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لصناع المحتوى.. طرق تمكنك من تحسين جودة فيديوهاتك القصير عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مقاطع الفيديو القصيرة على إنستجرام ويوتيوب جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، ويسعى منشئو المحتوى لتحسين جودة إنتاجهم من أجل زيادة المتابعين، وزيادة الإعجابات، وبالتالي زيادة الأرباح.



والآن، تحسين جودة الإنتاج أكثر تعقيدًا مما تظن، لذا نرصد لك كيفية تحسين جودة المحتوى المقدم عبر الفيديوهات القصيرة عبر انستجرام، حيث يستخدم الناس جميع أنواع المعدات المتطورة، بما في ذلك مثبتات التثبيت وغيرها من معدات الإنتاج، بما في ذلك الأذرع السحرية وغيرها ولكن الأهم بالنسبة لك هو إتقان تركيباتك أولًا.



وقد تصوّر لقطات ثابتة، وهي لقطات قوية، لكن يجب أن يكون التكوين مثاليًا، لذا انتبه جيدًا للمقدمة والخلفية ومكان وجود الهدف وأضف عناصر مميزة إلى الخلفية إذا شعرت أنها فارغة.

اتقن أساسيات الكاميرا

من الأسهل دائمًا استخدام تطبيق الكاميرا في الوضع التلقائي الافتراضي، ولكن معظم الهواتف حاليًا توفر الوضع اليدوي أيضًا، و يجب أن يكون التعريض الضوئي دقيقًا دائمًا.



وهناك بعض الإعدادات الرئيسية التي تساعد في التعريض الضوئي والتي يجب عليك تغييرها، وهي حساسية الضوء ISO وسرعة الغالق، ومع ذلك، عند تصوير فيديو، لا يُنصح عادةً بتجاوز ضعف معدل الإطارات الذي تستخدمه، لذلك، إذا كنت تصوّر بمعدل ٢٤ إطارًا في الثانية، يجب أن تكون سرعة الغالق 1/50، هذا ينتج عنه ضبابية وحركة طبيعية للغاية، وهذا يجعل فيديوهاتك تبدو أكثر جاذبية.

وهذا يجعل ISO الخيار الوحيد، لأنه على عكس الكاميرات الاحترافية، لا توفر معظم الهواتف الذكية فتحات عدسة متغيرة، لذا، اضبط ISO لتقليل تشويش الفيديو، وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من الإضاءة، فحاول استخدام إضاءة خارجية.