شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة آبل تطلق أخيرا أول نظارات معززة بالذكاء الاصطناعى خلال العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان، الخبير التقني، أن العام القادم سيشهد إطلاق آبل أخيرًا منتجًا طال انتظاره من قِبَل الكثيرين لسنوات، و في إطار تركيزها الجديد على الأجهزة المُعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن تُطلق آبل أول نظارة ذكية لها نهاية عام 2026.



نظارات آبل



ويشير تقرير اليوم إلى أن مهندسي آبل يبذلون جهودًا حثيثة لتجهيز مواصفات الاتصال في الوقت المحدد، وستُجهّز النظارات بكاميرات وميكروفونات ومكبرات صوت تُمكّنها من تزويد الجهاز بمعلومات حول مكان المستخدم وما يفعله.



كما ستساعد هذه البيانات سيرى على الإجابة عن أسئلة مُحددة من خلال تقديم إجابات مفيدة، إضافةً إلى ذلك، ستُمكّن نظارات آبل الذكية من إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية، وتوفير ترجمة فورية، وتشغيل الموسيقى، وتقديم توجيهات تفصيلية.

مواصفات نظارات آبل القادمة



ستكون نظارات آبل مشابهة لنظارات راي بان الذكية الحالية المزودة بالذكاء الاصطناعي والتي تقدمها ميتا، ونظارات الشركة القادمة التي ستحمل نظام أندرويد XR. هذا الأخير هو إصدار خاص من أندرويد مُصمم للنظارات الذكية وسماعات الواقع المعزز الأخرى.

وعُرفت هذه النظارات في البداية داخل شركة آبل باسم N50، والآن تحمل اسم N401 ولكن قبل أن تبالغ في الحماس، لن تتضمن أول نظارات ذكية من آبل ميزات الواقع المعزز (AR) يُغطي الواقع المعزز رسومات حاسوبية على بث واقعي، وقد فضّله الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك.

ولكي تُعتبر النظارات الذكية التي تُصدرها آبل خليفةً لآيفون كما يتوقع الكثيرون، ستحتاج آبل إلى إيجاد طريقة لدمج قدرات الواقع المعزز.



وعلى الرغم من هذا التعليق، يقول جورمان إن أول نظارات ذكية من Meta مزودة بتقنية الواقع المعزز من المتوقع أن تصل إلى السوق بحلول عام 2027.



وسيحتوي هذا الطراز الجديد على عدسات تسمح للمستخدمين برؤية الإشعارات والصور وغيرها من العناصر المرئية من خلال نظاراتهم بدلاً من الاضطرار إلى مشاهدتها باستخدام هواتفهم عبر تطبيق Meta AI، وهو ما يحدث الآن.