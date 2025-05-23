شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تصنيف جهازين من أبل ضمن الهواتف غير القادرة على الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

صنفت شركة آبل هاتفان آيفون ضمن فئة الأجهزة الكلاسيكية بعد أقل من عقد من إصدارهما، حيث أُضيف هاتفا آيفون 7 بلس، الصادر عام 2016، وآيفون 8، الصادر عام 2017، رسميًا إلى قائمة المنتجات الكلاسيكية لدى عملاق التكنولوجيا، وإذا كنت لا تزال تملك أي منهما، فهذا يعني أنك قد لا تتمكن من طلب إصلاحه من آبل في حال تعطله.

لن يشعر العديد من مُحبي أبل بأن إطلاق آيفون 7 بلس وآيفون 8، كان أمرًا مُبكرًا، فعند إصداره عام 2017، تم وصف هاتف أيفون 8، الذي يبلغ سعره 699 دولارًا أمريكيًا بأنه "أفضل هاتف صنعته أبل على الإطلاق" بفضل واجهته الخلفية الزجاجية بالكامل وشحنه اللاسلكي.

وفي الوقت نفسه، كان هاتف أيفون 7 بلس من العام السابق، والذي يبدأ سعره من 749 دولارًا أمريكيًا، مزودًا بعدسة مقربة بدقة 12 ميجابكسل، وشاشة مقاس 5.5 بوصة، ومنفذ سماعة رأس.

لكن حاليا أضافت أبل جميع إصدارات الهواتف المذكورة بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت، إلى قائمة الهواتف القديمة، ولعل الاستثناء هو إصدار أيفون سعة 128 جيجابايت الذي لم يُدرج في قائمة الأجهزة القديمة بعد.

ولعل المنتج "القديم أو الكلاسيكى لأبل" يعني أن الشركة توقفت عن بيعه منذ أكثر من خمس سنوات، ونتيجة لذلك قد لا يتمكن من تلقي خدمات أبل.

