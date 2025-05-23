شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمات إيلون ماسك تتزايد.. بعد انفجار صاروخه يواجه مشكلات بـX والان مع تفاصيل الخبر

واجه إيلون ماسك سلسلة من الانتكاسات في الأشهر الأخيرة، وكان آخرها تعطل منصة X بسبب انقطاع واسع النطاق، حيث أصبحت X منصة ماسك الأساسية لمشاركة آرائه المثيرة للجدل وغير التقليدية في كثير من الأحيان، وأثر الانقطاع بشكل كبير على المستخدمين على طول الساحل الشرقي، مع ورود تقارير أيضًا من دالاس ولوس أنجلوس وشيكاغو.

أكد موقع Downdetector، وهو موقع ويب يتتبع انقطاعات الخدمة عبر الإنترنت، وجود مشاكل في الاتصال، ويأتي التعطل وسط سلسلة من الضربات التي تعرض لها ماسك، بما في ذلك هزيمة سياسية في ولاية ويسكونسن، وانخفاض حاد في قيمة أسهم شركة تسلا، وانتقادات متزايدة لدوره الحكومي وما يسمى بمبادرة "DOGE"، مع انفجار الرحلة التجريبية لمركبة ستارشيب الفضائية.

عبّر المستخدمون عن إحباطهم، قائلين إن "خوادم X بطيئة للغاية"، ولا يمكن للمستخدمين الآخرين حتى فتح الموقع أو الوصول إلى التطبيق، ومضيفين، "هذا هو السبب في أن Discord وYoutube أفضل بكثير من تويتر "X"، نادرًا ما تحدث أي انقطاعات عشوائية على هذه المواقع."

ويعني فشل اتصال الخادم عدم قدرة الجهاز أو التطبيق على الاتصال بخادمه، مما قد يؤدي إلى انقطاع الخدمة، أو فقدان البيانات، أو حتى ثغرات أمنية.

يُمثل هذا الانقطاع انتكاسة أخرى لإيلون ماسك، الذي أعلن مؤخرًا انتصاره على قانون جديد لهوية الناخبين في ولاية ويسكونسن، على الرغم من خسارة المرشح الجمهوري براد شيميل أمام الديمقراطية سوزان كروفورد في انتخابات المحكمة العليا في أبريل.

تُشير التقارير إلى أن ماسك وحلفاءه أنفقوا أكثر من 20 مليون دولار لدعم شيميل، المدعية العامة السابقة لولاية ويسكونسن، في محاولة لتغيير التوازن الأيديولوجي للمحكمة، بينما حصلت كروفورد على دعم كبير من المليارديرين جورج سوروس وجيه بي بريتزكر.

كما تراجعت مبيعات تسلا بنسبة 13% في الشهر نفسه، وربط بعض الخبراء هذا الانخفاض بمنشورات ماسك المثيرة للجدل على منصة X، وتصاعد المنافسة في الصين من قِبل شركات تصنيع السيارات الكهربائية المحلية.

كما واجه ماسك انتقادات دولية بسبب سلوكه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أججت هذه الانتقادات الاحتجاجات وأعمال التخريب المناهضة لتسلا، حيث استهدفت عدة حوادث سيارات الشركة مثل موديل 3، وموديل X، وسيارة سايبرترك المثيرة للجدل.