شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: برامج الدردشة يمكنها تعليم الأطفال بسرعة مضاعفة عن المعلمين خلال 10 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

توقع جيفري هينتون الملقب بـ "أب الذكاء الاصطناعى" أن تتمكن روبوتات الدردشة من تعليم الأطفال أسرع بمرتين من المعلمين خلال العقد المقبل، كما زعم هينتون، الحائز على جائزة نوبل عن عمله في هذه التكنولوجيا، أن المعلمين الشخصيين بالذكاء الاصطناعي سيكونون "أكثر كفاءة وأقل مللاً".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإنه فى معرض جيتكس أوروبا، قال عالم الحاسوب البريطاني: "لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، لكنها آتية، وسنحصل على تعليم أفضل بكثير على العديد من المستويات".

وتُجرى بالفعل تجارب على المعلمين الشخصيين بالذكاء الاصطناعي في مدارس المملكة المتحدة، حيث أصبحت هذه التكنولوجيا قادرة على التحدث مباشرة مع الطالب وتكييف خطط الدروس مع مستوى معرفته.

وخصصت الحكومة بالفعل ملايين الجنيهات الإسترلينية لمبادرات تعليم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أنها زعمت أن التكنولوجيا "لن تحل محل المعلمين إطلاقًا".

وبدأ المعلمون الذين يعانون من أعباء عمل ثقيلة وفصول دراسية مكتظة بالطلاب في اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تخطيط الدروس، وتصحيح الواجبات المنزلية، وتقديم الملاحظات.

على الرغم من قضاء عقود في ريادة التكنولوجيا القوية وراء روبوتات الدردشة، إلا أن الدكتور هينتون تحدث في السنوات الأخيرة علنًا عن المخاطر التي تشكلها على البشرية.

وفي الحدث الذي عُقد في برلين، ادعى أنها من المرجح أن تحقق "ذكاءً خارقًا"، أي أن تصبح أذكى من البشر في غضون عقدين من الزمن.

ومع ذلك، قال إن الفائدتين الرئيسيتين ستظهران في مجال الرعاية الصحية، في تشخيص الأمراض وابتكار العلاجات، وفي التعليم، حيث قال: "سيكون الذكاء الاصطناعي أفضل بكثير في تعليم الناس، نحن نعلم بالفعل أنه إذا أخذت طفلًا ووفرت له معلمًا شخصيًا، فإنه يتعلم أسرع بمرتين تقريبًا من الفصل الدراسي، وذلك لأن المعلم الشخصي يفهم ما لا يفهمه الطفل، ويكيف تفسيراته بما يتناسب مع فهمه."

وأضاف "يجب أن يكون الذكاء الاصطناعي قادرًا على القيام بذلك بشكل أفضل، لأن الذكاء الاصطناعي سيكون لديه خبرة مع ملايين الأطفال لتدريبهم، وسيتحقق هذا خلال السنوات العشر القادمة أو نحو ذلك."

وتم اختبار مُعلّم شخصي مُعتمد على الذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك في المدارس الثانوية في المملكة المتحدة لتدريس الرياضيات واللغة الإنجليزية منذ نوفمبر من العام الماضي.