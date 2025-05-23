شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عدسات لاصقة بالأشعة الحمراء تسمح لك بالرؤية فى الظلام والان مع تفاصيل الخبر

طور العلماء عدسات لاصقة تسمح للناس بالرؤية في الظلام، وعلى عكس نظارات الرؤية الليلية، لا تتطلب هذه العدسات مصدر طاقة، وتسمح لمرتديها بإدراك نطاق واسع من أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء، كما تعمل هذه العدسات بشكل أفضل حتى عند إغلاق العينين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال البروفيسور تيان شيويه، الباحث الرئيسي في الدراسة من جامعة العلوم والتكنولوجيا في الصين: "يفتح بحثنا آفاقًا جديدة للأجهزة القابلة للارتداء غير الجراحية لمنح الناس رؤية فائقة"، وتابع: "هناك العديد من التطبيقات المحتملة لهذه المادة في الوقت الحالي."

ويمكن استخدام ضوء الأشعة تحت الحمراء المتذبذب لنقل المعلومات في بيئات الأمن والإنقاذ والتشفير ومكافحة التزييف.

ويمكن للبشر رؤية نطاق من موجات الضوء يُسمى طيف الضوء المرئي، والذي يشمل أطوالًا موجية تتراوح بين 380 و700 نانومتر تقريبًا.

تستخدم تقنية العدسات اللاصقة جسيمات نانوية تمتص الضوء الذي لا نراه وتحوله إلى أطوال موجية مرئية.

وتُمكّن هذه الجسيمات النانوية تحديدًا من اكتشاف "الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء"، وهو ضوء الأشعة تحت الحمراء في نطاق 800-1600 نانومتر، أي ما يتجاوز ما يراه البشر بالفعل.

وأظهر الفريق أن هذه الجسيمات النانوية تُمكّن الفئران من الرؤية بالأشعة تحت الحمراء عند حقنها في شبكية العين، لكنهم أرادوا تصميم خيار أقل تدخلاً، لذلك لصنع العدسات اللاصقة، جمعوا الجسيمات النانوية مع بوليمرات مرنة وغير سامة تُستخدم في العدسات اللاصقة اللينة القياسية.

وأظهرت الاختبارات أن العدسات اللاصقة تُمكّن البشر من اكتشاف إشارات الأشعة تحت الحمراء الوامضة الشبيهة بشفرات مورس بدقة في الظلام، حتى أنهم تمكنوا من الرؤية بشكل أفضل عند إغلاق أعينهم، حيث حجبت أي تداخل من الضوء على طيف الرؤية الطبيعي.