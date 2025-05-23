شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لتجنب الذكريات المؤلمة.. كيف تمحى صورة صديق سابق لك من على هاتفك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتسبب بعض الصور التي تظهر لك عبر تطبيق الصور على هاتفك الايفون في اثارة الضيق والغضب لديك من تذكر هذه الذكريات المؤلمة، لذا يتوفر داخل هاتفك الأيفون خاصية تدعى "الذكريات" وهي ميزة حصرية في تطبيق الصور على iPhone تعرض للمستخدمين ذكريات من رحلات ولحظات سابقة.

وإذا كان التطبيق أداة، فستظهر الصور أيضًا على الشاشة الرئيسية، لذلك، فهناك طريقتين لإزالة الصور غير المرغوب فيها أو ظهور شخص عشوائيًا على هاتفك الآيفون.

تعرف على كيفية إدارة ظهور شخص في الذكريات والصور المميزة على iPhone

1.إذا لاحظتَ ظهور شخص ما بشكل متكرر في الذكريات، ومكتبة الصور، والأدوات، فسيقوم جهاز iPhone تلقائيًا بتحليله وتحديد أهميته، ومع ذلك، إذا كنت لا ترغب في رؤيته كثيرًا أو بشكل متكرر، فيمكنك أيضًا اختيار تقليل ظهوره على جهاز iPhone عن طريق

1. انتقل إلى تطبيق الصور على جهاز iPhone

2. الآن، ابحث عن صورة أو فيديو للشخص الذي ترغب في تقليل ظهوره.

3. افتح الصورة وانقر على قائمة النقاط الثلاث.

4. في أسفل القائمة، حدد "تقليل ظهور هذا الشخص".

5. اختر بين "إظهار هذا الشخص بشكل أقل" أو "عدم إظهار هذا الشخص مطلقًا".



ومع تفعيل تلك الميزة سيتوقف جهاز iPhone عن عرض الشخص تمامًا، حتى الصور ومقاطع الفيديو الجماعية مع الشخص المحدد لن تظهر في خلاصتك.

كيفية تعطيل الذكريات والصور المميزة

وهناك طريقة أخرى لمنع ظهور الصور غير المرغوب فيها وهي ببساطة تعطيل الذكريات والصور المميزة على جهاز iPhone، وإليك كيفية إيقاف هذه الميزة تمامًا:

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز iPhone.

2. انتقل إلى التطبيقات واختر الصور.

3. الآن، فعّل زر التبديل إلى "إظهار المحتوى المميز".