شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تثبيت أندرويد 16 على هاتفك؟ قائمة الأجهزة المدعمة بالتحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت جوجل بطرح الإصدار التجريبي الأول من نظام أندرويد 16 QPR1، مُقدمةً تصميم Material 3 Expressive الجديد للعديد من أجهزة Pixel.

ويُضفي هذا الإصدار مظهرًا جديدًا على واجهة نظام التشغيل، بما في ذلك تحديثات لشاشة القفل، والإعدادات السريعة، وعناصر أخرى من تجربة المستخدم، على الرغم من أن الإصدار الكامل والمستقر من أندرويد 16 غير متوفر بعد، إلا أن هذا الإصدار التجريبي يُقدم لمحةً أوليةً عن التغييرات المرئية القادمة.

يُركز الإصدار التجريبي الأول من أندرويد 16 QPR1 بشكل أساسي على تحديثات التصميم بدلاً من إضافات الميزات.

و يُقدم تصميم Material 3 Expressive أسلوبًا جديدًا ومتسقًا في جميع أنحاء النظام، وسيُتوقع من المستخدمين شاشة قفل مُعدّلة، ولوحة إعدادات سريعة مُعاد تصميمها، وتطبيق أوسع للغة التصميم الجديدة التي تعمل جوجل عليها منذ أشهر.

قائمة أجهزة بيكسل المدعومة

يدعم الإصدار التجريبي حاليًا أجهزة بيكسل المُزوّدة بشريحة Tensorوتشمل الأجهزة المؤهلة:

Google Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Pixel Tablet

Pixel Fold

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Pixel 8a

Pixel 9

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

كيفية التثبيت على هواتف Pixel

لتثبيت Android 16 QPR1 Beta على جهاز Pixel متوافق، يجب على المستخدمين الانضمام إلى برنامج Android Beta والاشتراك باستخدام حساب Google المرتبط بالجهاز.

بمجرد التسجيل، سيتلقى الجهاز إشعارًا بالتحديث، عادةً خلال ساعة، مع العلم أنه قد يستغرق وقتًا أطول أحيانًا.

وبعد تنزيل التحديث وتثبيته، يمكن للمستخدمين استكشاف عناصر التصميم الجديدة لنظام Android 16 قبل إصداره الرسمي المستقر.

يُتيح هذا الإصدار التجريبي لمالكي هواتف Pixel فرصة تجربة أحدث تصميم مُعاد تصميمه من Google قبل طرحه للجمهور.