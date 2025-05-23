انت الان تتابع خبر تحدّث مع الذكاء الاصطناعي بكاميرا الهاتف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتهدف التقنية إلى تسهيل الفهم والاستجابة الفورية لما يحيط بالمستخدم من خلال تقديم إجابات ذكية تعتمد على المعالجة البصرية.

ما هو "Gemini Live"؟

خلال مؤتمر "Google I/O" الأخير، كشفت "غوغل" عن إضافة جديدة لتطبيق "Gemini" تمكّن المستخدم من توجيه كاميرا الهاتف نحو كائن أو موقف معين وطرح أسئلة صوتية مباشرة، ليقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل المشهد، وتقديم ردود فورية وسياقية. الميزة متاحة مجانًا لمستخدمي "iOS وAndroid"، ومصممة لتكون سهلة الاستخدام، خاصة لفئة ذوي الإعاقات البصرية أو الكتابية.

كيفية استخدام "Gemini Live"

تثبيت أو تحديث تطبيق "Gemini" إلى أحدث إصدار.

الدخول إلى التطبيق واختيار ميزة "Gemini Live" من رمز على يمين حقل الإدخال (3 خطوط عمودية ونجمة).

اختيار إما أيقونة الكاميرا لعرض المشهد أمام المستخدم، أو أيقونة مشاركة الشاشة لعرض محتويات شاشة الهاتف.

توجيه الأسئلة صوتيًا حول المشهد المعروض، والحصول على ردود فورية من الذكاء الاصطناعي.

تطبيقات "Gemini Live" في الحياة اليومية

الدعم الفني الفوري: التفاعل مع الأجهزة عبر الكاميرا، وطلب المساعدة دون الحاجة إلى كتيبات أو اتصال بخدمة الدعم.

تحسين التعلم: تيسير الحصول على تفسيرات فورية للصور أو الوثائق المعروضة على الشاشة، مما يدعم الطلاب.

مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة: تمكين الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية أو الكتابية من التفاعل مع العالم بشكل مستقل.

وتخطط غوغل لدمج الميزة مع تطبيقات، مثل: خرائط غوغل، وتقويم غوغل، لتسهيل:

تنظيم الأحداث وتخطيط الرحلات مباشرة من خلال "Gemini".

حفظ المواعيد تلقائيًا أثناء المحادثة.

الحصول على إرشادات ومعلومات محدثة في الوقت الفعلي.

