شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أنواع جديدة من البكتيريا فى محطة الفضاء الصينية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف العلماء سلالة غير معروفة من الميكروب بعد تحليل عينات مأخوذة من محطة تيانجونج الفضائية الصينية، تم العثور على سلالة الميكروب الجديدة، التي أطلق عليها رسميًا اسم Niallia tiangongensis ، في عينات ميكروبية تم جمعها من أسطح تيانجونج خلال مهمة شنتشو 15 المأهولة، والتي عادت إلى الأرض في يونيو 2023.

الميكروب الجديد هو بكتيريا هوائية، وفقًا لوصفه في ورقة بحثية مُحكَّمة نُشرت في مجلة "المجلة الدولية لعلم الأحياء الدقيقة المنهجي والتطوري" في مارس الماضي ، وهذه هي المرة الأولى التي يُكتشف فيها نوع جديد على متن تيانجونج ، وهي محطة فضائية ثلاثية الوحدات في مدار أرضي منخفض .

هذا النوع الجديد أقرب ما يكون إلى نوع موجود على الأرض في التربة والنفايات، والذي قد يسبب عدوى ، بل وحتى تعفن الدم، لدى الأفراد الذين يعانون من نقص المناعة ، وقد حُددت هذه السلالة الجديدة، من خلال الملاحظة المورفولوجية وتسلسل الجينوم والتحليل التطوري والتحليل الأيضي، على أنها سلالة جديدة تنتمي إلى جنس النياليا ضمن فصيلة العصيات الخلوية.

إن فهم خصائص الميكروبات أثناء المهام الفضائية الطويلة الأمد أمر ضروري لحماية صحة رواد الفضاء والحفاظ على وظائف المركبة الفضائية"، كما جاء في الورقة البحثية.

إن تكيفات الميكروب الجديد الواضحة مع الظروف المدارية تميزه عن أقاربه الأرضيين ، يُظهر نياليا تيانجونجينسيس استجابةً مُكثفةً للإجهاد التأكسدي وقدرةً فريدةً على تكوين الأغشية الحيوية، مما يُساعد في إصلاح أضرار الإشعاع .

وتظهر هذه التكيفات الناجمة عن الاختلافات البنيوية والوظيفية في نوعين من البروتينات أن الميكروب قد طور آليات للمساعدة في البقاء على قيد الحياة في الظروف القاسية لبيئة الفضاء، وفقًا للدراسة.

وتم تأليف هذه الورقة البحثية من قبل باحثين من مجموعة شنتشو للتكنولوجيا الحيوية الفضائية ومعهد بكين لهندسة أنظمة المركبات الفضائية.

ويقوم رواد الفضاء الصينيون العاملون على متن محطة تيانجونج بأخذ عينات منتظمة من الميكروبات من الهواء والأسطح ومنافذ توزيع المياه في محطة الفضاء لمراقبة بيئة محطة الفضاء.

ليست هذه المرة الأولى التي يُكتشف فيها نوع جديد في الفضاء ، فبينما تُعدّ محطات الفضاء بيئات نظيفة نسبيًا وتتعرض لجرعات إشعاعية أعلى من تلك التي يتعرض لها سطح الأرض، يحمل رواد الفضاء القادمون من وإلى محطات الفضاء تريليونات من الكائنات الحية الدقيقة معهم.

تم التعرف على مجموعة من البكتيريا الجديدة من محطة الفضاء الدولية ، بما في ذلك سلالات من البكتيريا التي يمكن أن تساعد رواد الفضاء على زراعة المحاصيل على المريخ .

وتم مؤخرا اكتشاف 26 نوعا من البكتيريا غير المعروفة سابقا في غرف ناسا النظيفة، وهي بعض من أكثر الأماكن المعقمة التي بنتها البشرية، والتي تم تصميمها لمنع المركبات الفضائية من حمل الميكروبات غير المرغوب فيها إلى أجسام كوكبية أخرى.

وتشمل الأبحاث على متن تيانجونج أيضًا تقييم كيفية تفاعل الميكروبات مع المواد على متنها، وفقًا لما ذكره تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، نقلاً عن وكالة رحلات الفضاء المأهولة الصينية ، تشمل الاختبارات كيفية تأثير فطر Aspergillus niger (العفن الأسود) على مواد مختلفة، مثل لوحات الدوائر الكهربائية المطلية بالبولي يوريثان، وألواح النحاس العارية، وأنابيب الانكماش الحرارى، بهدف تعزيز فهم كيفية تسبب المستعمرات الميكروبية فى التآكل في بيئة الفضاء.