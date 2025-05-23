شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موبايلك الآيفون ليه تاريخ صلاحية.. آبل تعلن عن قائمة الأجهزة القديمة لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت آبل هاتفها iPhone 7 Plus، الذي كان في السابق الهاتف الرائد للشركة، إلى القائمة الرسمية للمنتجات القديمة للشركة اعتبارًا من 21 مايو 2025.

وقد تم إطلاق الجهاز في عام 2016، وقدم ميزات من شأنها أن تحدد تجربة iPhone لسنوات، بما في ذلك نظام الكاميرا الخلفية المزدوجة، وزر الصفحة الرئيسية الصلب، واللون الأسود النفاث الشهير الآن.

وفقًا لمصطلحات شركة آبل، يُعتبر المنتج قديمًا عندما لا يُباع لأكثر من خمس سنوات ولكن أقل من سبع سنوات وبعد ذلك، يصبح قديمًا، وعندها لن تُقدم آبل ومقدمو الخدمة المعتمدون خدمات الإصلاح أو قطع الغيار، لذا، بينما لا يزال بإمكان مستخدمي iPhone 7 Plus طلب الإصلاحات، فإن توفر قطع الغيار يعني أن الأمر قد انتهى.

ومع بلوغ الجهاز ثماني سنوات من عمره، سيصبح العثور على قطع الغيار أصعب، وسيصبح دعم الخدمة أكثر محدودية.

وما يزداد الأزمة صعوبة ظهور هاتف Apple iPhone 17 Air الذى سيخطف الأضواء هذا العام، مع وجود مشاكل متعلقة بهاتف iPhone 7 Plus وهو مشكلة "الحلقة التكرارية" الشهيرة، وهو عيب يُطلق على عطل الدائرة المتكاملة للصوت، ويتسبب في توقف الميكروفون عن العمل تمامًا، مما يجعل الهاتف غير صالح للمكالمات الصوتية والتفاعل مع Siri.

وقد أدت هذه المشكلة إلى دعوى قضائية جماعية سُوّيت في يناير 2024، مع تقديم تعويضات تتراوح بين 49 و350 دولارًا أمريكيًا للمالكين المؤهلين.

مع ذلك، استُبعد من اشتروا هواتف iPhone 7 أو 7 Plus بعد 3 يناير 2023 من التسوية، ويواجهون الآن خيارًا صعبًا في حال حدوث أي مشاكل، إما طلب إصلاح من جهة خارجية (بتكلفة باهظة محتملة) أو التخلص من الجهاز.

قائمة بالأجهزة منتهية الصلاحية في نظر آبل

وقد تنضم أجهزة أخرى إلى قائمتي الأجهزة القديمة والقديمة إلى جانب iPhone 7 Plus، بعدما أضافت Apple أيضًا طرازي iPhone 8 بسعة 64 جيجابايت و256 جيجابايت إلى قائمتها القديمة، ولا يُعتبر iPhone 8 بسعة 128 جيجابايت قديمًا بعد، نظرًا لطول فترة توفره.

وفي غضون ذلك، انضم جهازا iPad Air 2 وiPad mini 2، اللذان صدرا منذ أكثر من عقد، إلى قائمة الأجهزة القديمة فلن تقدم Apple بعد الآن أي صيانة أو قطع غيار لأيٍّ من الطرازين.

في حين ظل العديد من مستخدمي iPhone 7 Plus مخلصين له بسبب الأداء القوي للهاتف وتصميمه الأيقوني، فإن وضعه القديم الذي اكتسبه مؤخرًا، والمشكلات التي يعاني منها منذ فترة طويلة في الأجهزة، تشير إلى أنه قد يكون الوقت قد حان أخيرًا للنظر في الترقية.