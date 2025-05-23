شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لينكد إن تُطلق أداة بحث عن الوظائف مدعومة بالذكاء الاصطناعى تدعم استعلامات البحث والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت LinkedIn ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي تُمكّن المستخدمين من البحث عن الوظائف المثالية بسهولة، وقد أطلقت منصة التواصل المهني، ومقرها سانيفيل بولاية كاليفورنيا، أداة البحث عن الوظائف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وهي الآن بصدد توسيع نطاق وصولها عالميًا، بما في ذلك الهند ، ستتيح أداة الذكاء الاصطناعي للمهنيين كتابة الوظيفة المطلوبة كاستعلام باللغة الطبيعية، وستتمكن من العثور على الوظائف ذات الصلة وعرضها ، والجدير بالذكر أن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة ستكون متاحة فقط لمشتركي LinkedIn Premium.

أداة LinkedIn الجديدة ستجعل العثور على وظائف أسهل

في بيان صحفي، أعلنت الشركة عن ميزة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وشرحت كيف يمكنها مساعدة المهنيين ، واستنادًا إلى استطلاع أجرته، ذكرت لينكدإن أن 60% من المهنيين في بنغالورو يجدون صعوبة في العثور على وظائف ومجالات عمل، حتى مع انفتاحهم على فرص جديدة.

كما أبرز الاستطلاع أن إحدى أهم ثلاث طرق يُعرّف بها المهنيون التقدم المهني هي إيجاد وظيفة تناسب مهاراتهم وطموحاتهم ، وفي معرض حديثها عن هذا العائق، وأعلنت LinkedIn أنها طورت أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تُسهّل البحث عن الوظيفة المثالية.

وبفضل تجربة البحث عن الوظائف الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، سيتمكن المستخدمون من كتابة ما يبحثون عنه بلغة بسيطة. على سبيل المثال، يمكن لمهندس برمجيات في بداية مسيرته المهنية كتابة "وظائف مطور برمجيات متكاملة في بنغالورو، سواءً كانت هجينة أو عن بُعد"، وستُظهر أداة الذكاء الاصطناعي نتائج تُطابق جميع هذه المتطلبات.

وتقول LinkedIn إن تجربة البحث عن الوظائف الجديدة تُلغي الحاجة إلى عمليات البحث بالكلمات المفتاحية التي قد لا تُدرك السياق الكامل لما يبحث عنه المستخدم، وتُظهر عددًا كبيرًا من الوظائف غير ذات الصلة. كما تُغني عن عناء التصفية اليدوية وتصفح صفحات متعددة للعثور على الوظيفة الشاغرة التي يُفضلها المستخدم.

وأضافت الشركة: "صُممت ميزة البحث عن الوظائف المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي لجعل عملية البحث عن الوظائف أكثر ملاءمة، مما يُساعد المستخدمين على اتخاذ خطوات مهنية أكثر ثقة".