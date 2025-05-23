شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطلق مكتبة Retro Classics بـ50 لعبة كلاسيكية على Game Pass والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق مكتبة ألعاب جديدة تحت اسم Retro Classics ضمن خدمة Xbox Game Pass، تضم أكثر من 50 لعبة كلاسيكية من أرشيف شركتي Activision وBlizzard تعود إلى فترة الثمانينيات والتسعينيات، مثل لعبة Pitfall! وMechWarrior 2، وهي متاحة الآن لجميع مشتركي Game Pass عبر أجهزة Xbox والحواسيب الشخصية، وكذلك عبر خدمات اللعب السحابي المدعومة.

وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب عشاق الألعاب القديمة، خصوصاً من جيل المخضرمين الذين نشأوا على تلك العناوين. وقد وصفت بعض وسائل الإعلام، مثل GameSpot، هذه المكتبة بأنها “مثالية للأشخاص فوق سن الخمسين”، نظراً لما تحمله من نوستالجيا قوية لأيام الجيل الذهبي للألعاب.

المجموعة الجديدة تتشابه مع مكتبة ألعاب Nintendo Switch Online من حيث المزايا، إذ تدعم نقاط الحفظ (Save States) التي تسمح للاعبين بحفظ تقدمهم في أي لحظة، ما يسهل تجاوز التحديات الصعبة التي تشتهر بها هذه الألعاب القديمة، ومع أنه لا يوجد دعم للعب الجماعي عبر الإنترنت، إلا أن بعض العناوين تدعم اللعب المحلي مع الأصدقاء.

وأكدت مايكروسوفت أن مكتبة Retro Classics ستشهد توسعًا مستمرًا في الأشهر المقبلة، حيث تخطط الشركة لتجاوز حاجز 100 لعبة كلاسيكية في المستقبل القريب. وتتوفر المجموعة لجميع مستويات اشتراك Game Pass دون أي تكلفة إضافية.

وبحسب ما نشره موقع GameSpot، تضم النسخة الأولية من Retro Classics ما يصل إلى 58 لعبة يمكن تحميلها مباشرة من خلال البحث عنها في تطبيق Xbox على الحاسوب أو عبر جهاز Xbox المنزلي.

خطوة مايكروسوفت تأتي ضمن استراتيجيتها لتوسيع محتوى Game Pass، وتلبية أذواق جمهور متنوع من اللاعبين، بمن فيهم أولئك الذين يتوقون للعودة إلى أجواء اللعب التي شكلت جزءاً كبيراً من طفولتهم وشبابهم.