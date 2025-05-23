شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أوبن إيه آي" تستحوذ على شركة المصمم الشهير جونى آيف.. التفاصيل الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

دخلت شركة OpenAI رسميًا عالم الأجهزة الذكية، وذلك من خلال صفقة استحواذ ضخمة بقيمة 6.5 مليار دولار على شركة io Products، وهي شركة ناشئة أسسها جوني آيف، المصمم الأسطوري الذي يقف وراء تصميم أجهزة iMac وiPhone وiPad في آبل، وسيشغل آيف منصب المدير الإبداعي لتطوير جيل جديد من الأجهزة الاستهلاكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

خطوة نحو المستقبل

تعد هذه الخطوة أكبر تحرّك لشركة OpenAI في مجال العتاد حتى الآن، في إطار خطتها لإدخال نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى العالم المادي عبر أجهزة مصممة بعناية ومتكاملة بشكل عميق في حياة المستخدمين.

وقال كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـOpenAI، وجوني آيف في بيان مشترك: "فريق io، الذي يركز على تطوير منتجات تلهم وتمكّن وتدعم المستخدم، سيندمج الآن مع OpenAI للعمل عن قرب مع فرق البحث والهندسة والمنتجات في سان فرانسيسكو."

شركة io

تأسست شركة io في عام 2024 على يد آيف، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين السابقين في آبل، من بينهم سكوت كانون وإيفانز هانكي وتانج تان، وعلى مدار العامين الماضيين، عملت io بشكل سري مع OpenAI، وانتقل المشروع من مجرد رسومات أولية إلى وضع الأسس الحقيقية لبناء الجيل القادم من الأجهزة الذكية.

وقال آيف: "لدي شعور متزايد بأن كل ما تعلمته خلال الثلاثين عامًا الماضية قادني إلى هذه اللحظة، ورغم أنني أشعر بالقلق والحماس تجاه حجم المسؤولية المقبلة، فإنني ممتن للغاية لهذه الفرصة للمشاركة في تعاون بهذا القدر من الأهمية". "القيم والرؤية التي تجمع سام وفريقَي OpenAI وio مصدر إلهام نادر."

ورغم أن الشركتين لم تفصحا عن تفاصيل المنتج الأول المرتقب، إلا أن التوقعات تشير إلى تطوير مساعد شخصي مدعوم بالذكاء الاصطناعي بخصائص غير مسبوقة من حيث القرب والتفاعلية والتصميم الجذاب يتجاوز الهواتف والحواسيب التقليدية، وقد يُحدث ثورة في طريقة تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية.

وستنتقل بموجب الصفقة نحو 55 من أفضل مهندسي ومطوري io إلى OpenAI، ومن المتوقع طرح أولى المنتجات في عام 2026. وسيواصل آيف وفريق شركته LoveFrom لعب دور قيادي إبداعي محوري في كل من OpenAI وio، لوضع الرؤية المستقبلية لأجهزة الذكاء الاصطناعي.