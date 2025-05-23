شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق TED يدخل السباق مع منصات الفيديوهات القصيرة مع احتمالية حظر تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار احتمالية حظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، تزداد شعبية محتوى الفيديو القصير، وظهرت أحدث شركة في هذا المجال هي TED، وهي منظمة غير ربحية تشتهر بمحاضراتها التي تستضيف شخصيات بارزة مثل بيل جيتس، وإيلون ماسك، وجيف بيزوس.



وقد أعلنت الشركة، عن ميزة جديدة للفيديو القصير، تحمل اسم "TED Shorts"، وقد طُرحت هذه الميزة تدريجيًا للمستخدمين منذ بداية شهر مايو.

تتوفر فيديوهات TED القصيرة على أجهزة iOS وAndroid، ويمكن العثور عليها في منتصف شريط التنقل، بالضغط على الزر، ينتقل المستخدمون إلى موجز رأسي قابل للتمرير السريع يعرض مقتطفات قصيرة من محادثات TED ومحتوى أصلي آخر، و يمكن للمستخدمين الإعجاب بالفيديوهات، وترك التعليقات، ومشاركتها مع الأصدقاء.

وتعاونت TED مع Genuin، وهي منصة بدون برمجة لتجارب الفيديو المبتكرة، لتشغيل ميزة مشابهة لتيك توك، وكما أوضحت Genuin انه سيتم تخصيص موجز TED الجديد باستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يتم اختيار مجموعة مختارة من الفيديوهات بناءً على عوامل مثل الاهتمامات الشخصية، والمواضيع الرائجة، وإشارات أخرى لعرض المحتوى الأكثر ملاءمة لكل مشاهد.

تُعد ميزة TED Shorts من أبرز إضافات التطبيق، والتي لم تشهد أي تحديثات تُذكر منذ إطلاقها عام 2010.

وقد مثّلت هذه الميزة في المقام الأول وجهةً للمستخدمين للوصول إلى محادثات TED ومحتوىً آخر عبر أجهزتهم المحمولة، مثل الرسوم المتحركة التعليمية و26 بودكاست تغطي مواضيع متنوعة كالأعمال والمناخ والصحة.

تُتيح هذه الميزة الجديدة للمستخدمين فرصةً لاكتشاف أبرز محاضراتهم المفضلة قبل الالتزام بمشاهدة فيديو كامل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتواصل فيها المستخدمون مع بعضهم البعض عبر تطبيق TED، مما يُعزز شعورًا بالانتماء للمجتمع ربما كان غائبًا في السابق.



تتمتع TED بالفعل بمتابعة كبيرة على YouTube (26.1 مليون)، وTikTok (2.8 مليون)، وInstagram (8.1 مليون)، وغيرها من قنوات التواصل الاجتماعي، مما يشير إلى الطلب على محتوى الفيديو القصير.

يأتي إطلاق TED Shorts في وقت حاسم، إذ يسعى التطبيق إلى تعزيز نموه، و وصرحت تريشيا مايا، رئيسة قسم المنتجات، أن التطبيق قد أُهمل لسنوات، مما أثر على عدد مستخدميه النشطين شهريًا ومقاييس نموه السنوي.

ووفقًا لـ Appfigures، تم تنزيل التطبيق مليون مرة في عام 2024، بانخفاض قدره 17% مقارنةً بـ 1.2 مليون عملية تثبيت في عام 2023.

حتى الآن، حققت الشركة أكثر من 100 مليون عملية تنزيل للتطبيق عالميًا.



تنضم TED إلى عدد متزايد من الشركات التي تتبنى محتوى الفيديو القصير، في ظل تنافس المنصات على جذب انتباه المستخدمين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت Netflix عن تجربتها في بث فيديوهات قصيرة لتطبيقها على الهواتف المحمولة.

في الوقت نفسه، يواجه تطبيق TikTok حظرًا محتملًا في منتصف يونيو، على الرغم من أن الرئيس ترامب يعتزم تمديد الموعد النهائي للمرة الثالثة مع استمرار مفاوضات الصفقة.

وفي حال فقدان المستخدمين الأمريكيين إمكانية الوصول إلى TikTok، فقد يلجأون إلى منصات بديلة، وتأمل TED أن يلجأوا إلى ما تعتقد أنه محتوى أعلى جودة مقارنةً بما هو موجود في التطبيقات الأخرى.