شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي: الدفع الخارجى لمستخدمى آيفون زاد الاشتراكات بشكل ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة سبوتيفاي أن دعمها لروابط الدفع الخارجي عبر تطبيقها على أجهزة iOS قد أثمر بالفعل عن نتائج إيجابية، أبرزها زيادة ملحوظة في أعداد المشتركين بخدمة Premium، وذلك منذ تطبيق تحديث جديد استغل الحكم القضائي الأميركي الذي أُجبر شركة أبل على السماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى وسائل دفع بديلة خارج متجرها.

جاء ذلك ضمن مذكرة دعم قانونية قدمتها سبوتيفاي لصالح شركة Epic Games في معركتها القضائية المستمرة ضد أبل بشأن سياسات الدفع في متجر التطبيقات. وأوضحت سبوتيفاي أن بياناتها الداخلية أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في عدد مستخدمي iOS الذين قاموا بالترقية إلى الاشتراك المدفوع بعد التحديث الجديد.

وكانت المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا قد أصدرت في وقت سابق من هذا العام أمرًا يلزم أبل بالسماح للمطورين بإخبار مستخدميهم من خلال التطبيقات عن خيارات الدفع عبر الويب، بما في ذلك إمكانية الحصول على خصومات حال الدفع المباشر، وهو ما سارعت سبوتيفاي إلى تطبيقه.

التحديث الجديد لتطبيق سبوتيفاي على iOS بات يُظهر للمستخدمين المجانيين صفحة توضح أسعار الاشتراكات، وتوجههم إلى موقع سبوتيفاي الإلكتروني لإتمام عملية الدفع. كما أصبح بإمكان المستخدمين شراء الكتب الصوتية مباشرة من داخل التطبيق.

وقالت الشركة في مذكرتها القانونية: “قرار المحكمة لعام 2025 حقق فوائد كبيرة للمطورين — والأهم — للمستهلكين. تشير بيانات سبوتيفاي الداخلية إلى أن التحديثات الأخيرة لتطبيق iOS أسفرت عن زيادة ملحوظة في عدد المستخدمين الذين تحولوا إلى اشتراكات Premium”.

وأشارت سبوتيفاي إلى أن معدل التحويل من الحساب المجاني إلى المدفوع على نظام Android ظل ثابتًا نسبيًا، بينما شهد النظام المنافس iOS قفزة واضحة منذ إدخال صفحة الدفع الجديدة، مما يعزز من فرضية أن التغيير سببه التزام أبل بالحكم القضائي الأخير.

وبالرغم من النتائج المشجعة، رفضت سبوتيفاي الإفصاح عن أرقام دقيقة تتعلق بمعدلات التحويل الجديدة عند التواصل معها. لكنها أكدت أنها بدأت ترى تأثيرات إيجابية أيضًا على مبيعات الكتب الصوتية بعد مرور ثلاثة أيام فقط على إطلاق خيارات الدفع الجديدة.

وقد انضمت سبوتيفاي في هذه المذكرة إلى كل من مايكروسوفت وشركات أخرى تدعم موقف Epic Games في مواجهة أبل، التي تسعى إلى تعطيل الحكم القضائي لحين انتهاء جميع إجراءات الاستئناف.

ورغم أن أبل قدمت التماسًا طارئًا للمحكمة للسماح لها بالعودة إلى سياساتها السابقة لحين البت في الاستئناف، رفضت المحكمة الطلب، مشيرة إلى أنها ستتبع الجدول القانوني الاعتيادي لإصدار حكم نهائي في الوقت المناسب.

جدير بالذكر أن لعبة Fortnite عادت إلى متجر التطبيقات الأميركي لأول مرة منذ خمس سنوات، بعدما ضغط القاضي على أبل للامتثال للحكم أو العودة للمحكمة لشرح أسباب عدم التنفيذ.