شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاي تطلق مركزًا جديدًا لاستكشاف الألبومات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة سبوتيفاي، عن إطلاق مركز جديد مخصص لتنبيه المستخدمين بخصوص الألبومات التي سيتم إصدارها قريبًا، ويحمل اسم “الإصدارات القادمة” (Upcoming Releases)، يهدف هذا المركز إلى تعزيز تجربة اكتشاف الموسيقى عبر تقديم توصيات مخصصة تستند إلى سجل الاستماع الخاص بكل مستخدم.

وسيتمكن المستخدمون من الوصول إلى هذا المركز عبر علامة “البحث” (Search) في التطبيق، ضمن قسم “تصفح الكل” (Browse All)، حيث سيجدون أيضًا قائمة بأكثر 10 ألبومات منتظرة عالميًا، يتم تحديدها وفقًا لعدد عمليات “الحفظ المسبق” (Pre-save) التي أجراها المستخدمون حول العالم.

ويتيح المركز الجديد للمستخدمين إمكانية حفظ الألبومات القادمة مسبقًا، والاطلاع على صفحات العد التنازلي (Countdown Pages) التي تعرض قائمة الأغاني التي سيضمها الألبوم بالإضافة إلى أي أغنيات منفردة تم إصدارها بالفعل. وتشمل هذه الصفحات أيضًا منتجات الفنانين ومقاطع حصرية.

بمجرد قيام المستخدم بعملية الحفظ المسبق، يتلقى إشعارًا فور صدور الألبوم، كما تتم إضافة الألبوم تلقائيًا إلى مكتبته الخاصة على التطبيق. وتُعد هذه الخطوة تطورًا مهمًا في مساعي سبوتيفاي لتحسين تجربة المستخدم، من خلال تسهيل متابعة الإصدارات الجديدة التي تهمه، وتعزيز قدراته في اكتشاف موسيقى تتماشى مع اهتماماته.

ومن جانب الفنانين، يمكن أن يساهم هذا المركز في زيادة التفاعل مع أعمالهم المقبلة، عبر تسليط الضوء على صفحات العد التنازلي الخاصة بهم، وما تتضمنه من عروض تجارية ومعلومات حول الجولات الفنية.

ولتعزيز التفاعل مع هذا المحتوى، أعلنت سبوتيفاي أيضًا عن إطلاق “مخططات العد التنازلي” (Countdown Charts)، وهي قوائم أسبوعية تُنشر عبر حساباتها الرسمية على إنستغرام، تيك توك، ومنصة X، وتعرض أكثر الألبومات المنتظرة عالميًا بناءً على عدد الحفظ المسبق. وأكدت الشركة أن هذه المخططات ستُحدّث كل يوم أربعاء.

ويأتي هذا الإعلان في إطار سلسلة تحديثات تشهدها منصة سبوتيفاي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث قامت مؤخرًا بإعادة تصميم التطبيق ليمنح المستخدمين سيطرة أكبر على قوائم التشغيل، وطريقة إدارة الطوابير، وخيارات الاستماع المختلفة.

وفي تطور آخر، وبعد صدور حكم قضائي أمريكي يلزم شركة أبل بإيقاف فرض العمولة على المشتريات داخل التطبيقات، بدأت سبوتيفاي هذا الشهر في تفعيل إمكانية شراء الكتب الصوتية مباشرة من داخل التطبيق، إلى جانب عرض معلومات التسعير وروابط الدفع الخارجية.

تؤكد هذه الخطوات أن سبوتيفاي تمضي قدمًا في توسيع خدماتها، وتعزيز تجربة المستخدم، ودعم الفنانين بطرق مبتكرة تواكب التطورات التقنية والتشريعية.