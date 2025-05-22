تكنولوجيا: #Computex2025 أسوس تكشف عن لوحة مفاتيح ROG Falcata بتصميم مبتكر وفارة ROG Harpe 2 Ace

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Asus خلال معرض Computex 2025 عن لوحة مفاتيح وفأرة جديدتين. فأرة الألعاب ROG Harpe 2 Ace تأتي كخليفة لفأرة ROG Harpe Ace، بينما تمثل لوحة المفاتيح ROG Falcata تصميمًا مبتكرًا بنمط اللوحات المقسمة بنسبة 75%، وهو التصميم الذي يشهد رواجًا كبيرًا مؤخرًا. من المقرر طرح اللوحة والفأرة للبيع في يوليو 2025، على أن يتم الإعلان عن الأسعار مع اقتراب موعد الإطلاق.

لوحة المفاتيح Asus ROG Falcata

تتميز لوحة ROG Falcata بمفاتيح مغناطيسية من الجيل الثاني HFX V2 ومستشعرات ROG Hall Effect. وتدعي Asus أن زمن استجابة المفاتيح يصل إلى 1 مللي ثانية في الوضع السلكي و3.5 مللي ثانية في الوضع اللاسلكي. تضم اللوحة نظام تثبيط صوتي رباعي الطبقات يجعلها أكثر هدوءًا مقارنةً بالمنافسين. يمكن توصيل اللوحة بالحاسوب عبر USB أو باستخدام موصل 2.4 جيجاهرتز بتقنية ROG Lightspeed الخاصة بـ Asus.

تشمل المزايا الأخرى وسادة معصم سيليكون قابلة للفصل، وزر متعدد الوظائف مع عجلة تحكم. ووفقًا لـ Asus، يمكن أن تدوم البطارية حتى 102 ساعة مع تفعيل إضاءة RGB، وتصل إلى 122 ساعة بدونها.

فأرة Asus ROG Harpe 2 Ace

تأتي فأرة ROG Harpe 2 Ace مزودة بمستشعر Aimpoint Pro بدقة 42,000 نقطة في البوصة مع دعم التتبع على الأسطح الزجاجية. طورتها Asus بالتعاون مع لاعب محترف بارز في لعبة Valorant، مع تهيئتها خصيصًا لتلبية متطلبات الألعاب التنافسية. تزن الفأرة 48 جرامًا وتدعم أنماط القبضة Claw وFingertip. تحتوي على زرين قابلين للبرمجة على الجانب الأيسر، مما يجعلها موجهة بشكل أساسي لمستخدمي اليد اليمنى.

إضافة إلى ذلك، تقدم الفأرة وضع “Zone Mode” الذي يرفع معدل الاستقصاء من 1 كيلوهرتز إلى 4/8 كيلوهرتز، مع إيقاف إضاءة RGB وتعطيل ميزات توفير الطاقة، وهو مصمم للحظات الحرجة التي تتطلب دقة فائقة في الإدخال. تشمل المزايا الأخرى الاتصال الثلاثي (بلوتوث، 2.4 جيجاهرتز، وسلكي) ومفاتيح بصرية من ROG مصنفة لتحمل 100 ألف نقرة.