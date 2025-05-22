شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت تسلا الشبيه بالبشر قادر على تحضير العشاء وتنظيف الطاولة وإلقاء القمامة والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن إطلاق روبوت تيسلا أوبتيموس في مقطع فيديو جديد وهو يلقي القمامة في سلة المهملات، وينظف الطعام من على الطاولة باستخدام مجرفة وفرشاة، ويمزق قطعة من المناديل الورقية، ويقلب وعاء من الطعام، وينظف الأرض بالمكنسة الكهربائية، من بين مهام أخرى.

وظهر روبوت تسلا الاسبوع الماضى وهو يستعرض حركات رقص رائعة ويؤدي مجموعة من المهام البسيطة، والتى تتطلب مهارة فائقة بالنسبة لروبوت بشري ، و يُظهر ذلك نوع التقدم الثابت الذي يحرزه مهندسو تسلا، حيث أصبحت تصرفات وحركات الروبوت معقدة بشكل متزايد.

وعلق ميلان كوفاتش، رئيس فريق أوبتيموس ، في منشور على X: "أحد أهدافنا هو أن يتعلم أوبتيموس مباشرةً من مقاطع فيديو على الإنترنت تُظهر أشخاصًا يؤدون مهامًا"، وهذا لا يعني أن الروبوت سيشاهد مقاطع الفيديو حرفيًا كالبشر، بل يشير إلى أنه سيتعلم من الكم الهائل من البيانات المتوفرة في تلك المقاطع، مثل عروض المهام والحركات والسلوكيات.

وقال كوفاتش، إن فريقه حقق مؤخرًا "اختراقًا كبيرًا" يعني أنه يمكنه الآن نقل "جزء كبير من التعلم مباشرة من مقاطع الفيديو البشرية إلى الروبوتات، موضحًا أن هذا يسمح لفريقه ببدء مهام جديدة بسرعة أكبر مقارنة باستخدام بيانات الروبوت التي يتم تشغيلها عن بعد وحدها.

وتتمثل الخطة التالية في جعل أوبتيموس أكثر موثوقية من خلال جعله يمارس المهام بنفسه ، إما في العالم الحقيقي أو في المحاكاة باستخدام التعلم التعزيزي، وهي طريقة تعمل على تحسين الإجراءات من خلال التجربة والخطأ.

وزعم رئيس شركة تسلا إيلون ماسك، الذي تحدث بحماس عن أوبتيموس منذ أن أعلنت الشركة عنه لأول مرة في عام 2021، أن "الآلاف" من الروبوتات قد يتم نشرها يومًا ما جنبًا إلى جنب مع الموظفين البشريين في مصانع تسلا، للقيام بمهام "خطيرة ومتكررة ومملة".

وتتنافس الشركة، المعروفة بتصنيع السيارات الكهربائية أكثر من الروبوتات الشبيهة بالبشر، مع عدد متزايد من شركات التكنولوجيا على مستوى العالم التي تهدف إلى تسويق روبوتاتها الشبيهة بالبشر، سواء لمكان العمل، أو المنزل، أو ربما بعض أنظمة الإنسان الروبوتية الجديدة تمامًا التي لم يتم تصورها بعد.