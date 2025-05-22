تكنولوجيا: #Computex2025 أسوس تحدث سلسلة TUF Gaming A14 مع معالجات AMD AI وكرت الشاشة RTX 5060

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت أسوس في Computex 2024 عن حاسوبها المحمول TUF Gaming A14، والذي كان مزودًا بوحدات المعالجة APUs من نوع AMD Ryzen AI 9 HX Strix Point وكرت الشاشة RTX 4060. هذا العام، تعيد أسوس تصميم المكونات الداخلية لجهاز TUF Gaming A14 ليضم وحدة المعالجة Ryzen AI 7 350 Krackan Point APU إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات المخصصة لأجهزة الحاسب المحمول Nvidia GeForce RTX 5060 Laptop GPU.

وفقًا لأسوس، يُعد TUF Gaming A14 “أول حاسوب محمول للألعاب يدعم الذكاء الاصطناعي” يقدم أداءً مشتركًا لوحدة المعالجة المركزية ووحدة المعالجة العصبية (NPU) يبلغ 80 TOPS، مع 572 TOPS إضافية من وحدة معالجة الرسوميات. تم اضافة كرت الشاشة RTX 5060 Laptop GPU في جهاز TUF Gaming A14 بقدرة رسوميات إجمالية قصوى (TGP) تبلغ 105 واط. وتذكر أسوس أن TUF Gaming A14 يمكنه إخراج طاقة إجمالية مدمجة تبلغ 120 واط من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسوميات في وضع الأداء Turbo.

تتطابق المواصفات الأخرى مع تلك الموجودة في جهاز TUF Gaming A14 لعام 2024. يشمل ذلك شاشة بحجم 14 بوصة ودقة 2.5K ومعدل تحديث 165 هرتز، مع تغطية 100% لمساحة ألوان sRGB، وزمن استجابة 3 مللي ثانية، ودعم تقنية Nvidia G-Sync. يتضمن الجهاز أيضًا منفذ USB4 واتصال Wi-Fi 6E، ودعم توصيل الطاقة عبر Type-C بقوة 100 واط، ومسافة حركة مفتاح تبلغ 1.7 مم، وبطارية بسعة 73 واط/ساعة، وكاميرا ويب عالية الدقة (FHD IR)، وفتحتين للتخزين من نوع M.2 2280.

يبلغ سمك جهاز TUF Gaming A14 حوالي 1.69 سم ويزن 1.46 كجم. كونه جهازًا يحمل علامة TUF التجارية، فهذا يعني أن الجهاز قد خضع لاختبارات صارمة ليتوافق مع معايير MIL-STD-810H العسكرية للمتانة.

إلى جانب TUF Gaming A14، عرضت أسوس أيضًا جهاز TUF Gaming A18، بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة TUF Gaming F16 وTUF Gaming A16 التي تم الإعلان عنها سابقًا. لم يتم الإعلان عن أسعار جهاز Asus TUF Gaming A14 بعد.

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