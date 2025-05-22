تكنولوجيا: Dell تُطلق محطات عمل Pro Max Plus بقدرات ذكاء اصطناعي مع Qualcomm NPU في #Computex2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Dell عن إصدار جديد من سلسلة أجهزة Pro Max Plus المحمولة، مصمم خصيصًا لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي. يتميز هذا الإصدار ببطاقة Qualcomm AI-100 Inference Card المزودة بشريحتين، مما يجعلها من بين أوائل محطات العمل المحمولة التي تحتوي على هذه التقنية. على الرغم من أن الاسم قد لا يكون الأكثر سلاسة، فإن المواصفات الداخلية لهذه الأجهزة تتفوق على معظم التحديثات التقنية الأخرى.

لم تكشف Dell عن كامل مواصفات الطراز المزود بـ Qualcomm بعد، لكن من المتوقع أن يتبع نفس الإطار الأساسي لطرازي Pro Max Plus بقياس 16 و18 بوصة، اللذين أُعلن عنهما في وقت سابق هذا العام. تضمنت تلك الطرازات مواصفات قوية تشمل معالج Intel Core Ultra 9 275HX (Arrow Lake-HX)، وبطاقات رسوميات Nvidia RTX Pro 5000 Blackwell بسعة تصل إلى 24 جيجابايت VRAM، وذاكرة CAMM تصل إلى 256 جيجابايت بسرعة 7200 MT/s، وتخزين يصل إلى 16 تيرابايت. يحتوي Pro Max 16 على شاشة OLED بدقة 4K وتردد 120 هرتز تعمل باللمس، بينما يتميز Pro Max 18 بشاشة 1440p قياس 18 بوصة، وكلاهما مزود ببطارية 92 واط ساعة تدعم الشحن السريع ExpressCharge بقوة 280 واط وكاميرا ويب تدعم تسجيل الدخول عبر Windows Hello.

الإصدار الجديد المزود بـ Qualcomm سيستغني عن بطاقات الرسوميات المستقلة لصالح تكوين مزدوج لوحدات NPU من نوع AI-100، والتي تضم 32 نواة ذكاء اصطناعي وذاكرة LPDDR4x بسعة 64 جيجابايت، لتشغيل نماذج اللغة الكبيرة محليًا. تستهدف Dell بهذا الإصدار المهندسين والباحثين الذين يعملون على نماذج ذكاء اصطناعي حساسة أو تطوير روبوتات محادثة، حيث تتطلب الحساسية الأمنية معالجة البيانات محليًا بدلاً من السحابة.

لم يُحدد موعد التوفر الرسمي بعد، لكن هذا الإصدار سيجذب على الأرجح المشترين من الشركات أو المطورين المتخصصين، وليس المستخدم العادي. ومع ذلك، فإن Pro Max Plus مع بطاقة Qualcomm AI-100 قد يكون خيارًا جديرًا بالمتابعة لمن يرغبون في تجربة أو تطوير أو نشر أعباء عمل الذكاء الاصطناعي أثناء التنقل.

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